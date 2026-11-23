이부진 호텔신라 사장의 아들 동현 씨가 성인이 된 뒤, 아버지의 성인 '임 씨'에서 어머니의 성인 '이 씨'로 성본을 변경한 것으로 확인됐습니다.



법조계에 따르면, 동현 씨는 올해 8월 만 19살 성년이 된 직후 서울가정법원에 어머니의 성과 본으로 변경해 달라는 성본 변경 허가 신청을 냈습니다.



서울가정법원 가사21단독은 지난달 말 해당 신청을 받아들여 성본 변경을 허가했습니다.



이에 따라 동현 씨의 이름은 기존 '임동현'에서 '이동현'으로, 본관은 어머니 이 사장의 본관인 경주 이 씨로 바뀌었습니다.



현행 민법 제781조 제6항은 자녀의 복리를 위해 필요한 경우 부모 또는 자녀 본인의 청구에 따라 법원의 허가를 받아 성과 본을 변경할 수 있도록 규정하고 있습니다.



성본을 바꾸더라도 기존의 법률상 친자관계는 그대로 유지됩니다.



이부진 사장은 지난 1999년 임우재 전 삼성전기 고문과 결혼했으나, 5년 넘게 이어진 이혼 소송 끝에 2020년 1월 이혼이 확정됐으며 당시 법원은 이 사장에게 아들의 친권과 양육권을 인정했습니다.



한편 임 전 고문은 지난 9월, 무속인인 연인과 '80대 노인 감금·폭행 사건'에 연루돼 기소된 재판에서 징역 1년에 집행유예 2년이 확정됐습니다.



동현 씨는 올해 2월 휘문고등학교를 졸업한 뒤 서울대학교 경제학부에 입학했습니다.



호주제 폐지와 함께 2008년 성본 변경 제도가 도입된 이후, 이혼이나 재혼 등 가족 환경 변화에 맞춰 어머니의 성을 따르려는 신청 비율은 꾸준히 늘어나는 추세입니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)