▲ 로버트 패틴슨

"007 제임스 본드 손목에 가 최근 새로운 제임스 본드 역할에 영국 배우 로버트 패틴슨이 지명되자 그의 손목에 채울 시계를 놓고 스워치그룹의 오메가와 리치몬트의 JLC가 뜨거운 경쟁을 벌이고 있습니다.제임스 본드는 1995년 영화 '골든아이(GoldenEye)'가 개봉한 이래 오메가 씨마스터를 착용해 왔습니다.그러나 최근 로버트 패틴슨을 새로운 007로 발표한 인스타그램 게시물에는 그의 손목에 시계가 없는 모습으로 나타났다고 월스트리트저널(WSJ)이 22일 보도했습니다.이 모습을 보고 고가 시계 수집가들 사이에는 제임스 본드가 전통적으로 착용해 왔던 오메가 시계를 제제어 르쿨트르(Jaeger-LeCoultre.JLC)로 바꾸려는 게 아니냐는 이야기가 떠돌기 시작했습니다.JLC는 9월 패틴슨을 홍보대사로 영입해 이를 위한 준비에 착수했을 가능성이 있습니다.WSJ에 따르면 이 같은 논의는 이미 압박을 받고 있고 명품 시계 시장에서 가장 어려운 가격대에 자리한 오메가의 소유주 스와치그룹에는 나쁜 소식이 될 수 있습니다.오메가 시계는 제임스 본드 영화 시리즈와 30년간의 제휴가 회사에 큰 도움이 됐습니다.1997년~2001년간 오메가에서 일했던 컨설팅업체 럭스컨설트의 설립자인 올리비에 뮐러는 '골든아이' 개봉 직후 오메가 씨마스터 다이버 300M의 판매량은 약 다섯 배로 늘었다고 말했습니다.2년 뒤의 판매량도 영화 개봉 전보다 30~40% 늘어났습니다.하지만 최근 오메가 브랜드는 고전하고 있습니다.모건스탠리는 2025년 매출이 8% 감소한 것으로 추정합니다.번스타인의 명품업종 애널리스트인 루카 솔카에 따르면 스와치그룹은 영업이익 중 거의 절반을 오메가에 의존하고 있습니다.오메가 제품은 대체로 명품 시계업계에서 경쟁이 치열한 8천~1만 달러 가격대에 놓여 있습니다.이에 비해 경쟁자인 JLC 제품들은 대체로 이보다 조금 높지만 대부분은 중간 가격대의 명품에 속합니다.K자형 경제가 이 시장을 심하게 잠식하면서 경쟁 브랜드인 제니스는 아예 이 가격대를 떠나 고가 시장(upmarket)으로 옮겨갔습니다.WSJ에 따르면 요즘 잘 팔리는 명품 시계 브랜드는 가격이 웬만한 자동차보다 비쌉니다.5만 스위스프랑(약 5만 9천 달러) 이상의 수요가 급증하고 있습니다.모건스탠리에 따르면 지난해 이 가격대는 판매량 기준으로 전체 시계의 1.4%에 불과했습니다.하지만 스위스 명품 시계업계 전체 성장분의 89%를 만들어 냈습니다.이는 롤렉스, 파텍필립, 오데마 피게, 리차드 밀 등 고가 브랜드에 이익을 안겨주고 있습니다.모건스탠리에 따르면 이들 네 브랜드의 스위스 명품시계 시장 합산 점유율은 2019년 36.7%에서 2025년 49%로 상승했습니다.과거에는 중산층 소비자들이 중요한 일을 기념하려고 무리해서 8천 달러짜리 오메가를 샀습니다.그런데 이들 소비자가 이제는 좀 더 구입하기 쉬운 브랜드로 눈을 돌리고 있습니다.그랜드 세이코의 제품군에는 3천~5천 달러 가격대의 혁신적인 모델들이 포함돼 있습니다.Z세대 소비자는 입문용 시계로 3천800달러인 까르띠에로 몰리고 있습니다.JLC와 오메가가 중고 시장에서 모두 부진한 점도 어려움을 더합니다.시계 수집가들은 신제품 시장에서 어느 브랜드를 구매할지 결정하기 전에 중고 판매가격을 점점 더 많이 확인합니다.워치차트 자료에 따르면 9월 오메가 시계의 중고 판매가격은 원래 소매가격보다 평균 32% 낮았습니다.만약 JLC 손목시계가 제임스 본드와 제휴를 따낸다면 대중에게 널리 알려질 수 있습니다.패틴슨이 개인 생활이나 레드카펫에서만 이 브랜드를 착용하더라도 노출이 늘어나는 데 따른 혜택을 볼 것이라는 것이 WSJ의 전망입니다.이것은 스와치그룹에는 상당한 타격을 줄 수도 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)