▲ 일본 국기 (자료화면)

일본에서 해킹으로 인한 개인정보 유출 사건이 잇따르자 아이디와 비밀번호를 적어 놓는 용도의 수첩이 불티나게 팔리고 있습니다.오늘(23일) 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 잡화점 체인 '한즈'에서 판매 중인 '하이타이드 패스워드 북'의 최근 1달간 매출은 작년 동기 대비 50%나 늘었습니다.사이트 이름과 함께 아이디와 패스워드를 적어놓도록 만들어진 수첩으로, 이 회사 온라인 쇼핑몰에서는 재고가 바닥났습니다.생활용품점 다이소에서 판매 중인 비슷한 상품 역시 지난달부터 판매량이 급증하고 있습니다.원래는 고령자를 겨냥한 상품이었는데, 개인정보 유출 사고가 잇따르면서 20~30대 구매가 늘어나 품귀현상을 빚고 있습니다.닛케이는 예전에는 관리하기 귀찮아서 여러 인터넷 사이트에서 하나의 패스워드를 돌려 사용하는 소비자들이 많았지만, 개인정보 유출이 이어지면서 이런 습관에 대한 경계심이 커졌다고 배경을 설명했습니다.일본에서는 일반 기업과 정부, 대학 등을 막론하고 사이버공격 피해가 끊이지 않고 발생하고 있습니다.인기 생활용품 잡화점 브랜드인 무인양품과 가구 브랜드 니토리가 해킹당해 개인정보가 대량 유출됐고, 차량공유 업체인 타임즈카, 정보기술(IT) 대기업 GMO인터넷 그룹 등도 비슷한 피해를 봤습니다.오사카공립대 등 학교와 정부 및 관련 기관 역시 해킹에 무방비 상태였고, 일본 국립 이화학연구소의 최첨단 슈퍼컴퓨터 '후가쿠'도 해킹을 당해 최신 기술이 유출됐을 우려가 나옵니다.이들 중 무인양품 등 일부 사례에서는 소비자들이 여러 인터넷 사이트에서 같은 아이디와 비밀번호를 사용한 것이 공격의 원인으로 지목됐습니다.해킹 피해가 이어지는 상황에서 보안 소프트웨어 판매도 늘고 있습니다.가전매장 노지마의 지난달 마지막 주 보안 소프트웨어 매출은 작년 동기보다 10% 늘었습니다.낡은 인터넷 공유기를 보안이 강화된 새로운 공유기로 바꾸는 사람들이 늘어나면서 이 업체에서 이달 두 번째 주 판매된 공유기의 수는 작년 동기보다 5% 증가했습니다.(사진=게티이미지)