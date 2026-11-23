▲ 이재명 대통령이 23일 국정원장 후보자로 강금실 전 법무부 장관을 지명했다.

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이재명 정부 두 번째 국가정보원장으로 강금실 전 법무부 장관이 발탁됐습니다.임광현 대통령 비서실장은 오늘(23일) 브리핑에서 이재명 대통령이 강 전 장관을 국정원장 후보자로 지명했다고 발표했습니다.임 실장은 강 후보자에 대해 권력기관의 중립을 지켜온 소신으로 국정원에 대한 민주적 통제를 강화하고, 사이버 위협 등 새로운 안보 과제를 국제 공조 속에 결단력 있게 풀어나갈 적임자라고 설명했습니다.외교부 장관 후보자로는 임웅순 청와대 국가안보실 2차장이, 통일부 장관 후보자로는 홍익표 전 정무수석이 각각 지명됐습니다.행정안전부 장관 후보자로는 더불어민주당 한준호 의원이, 문화체육관광부 장관 후보자로는 강유정 청와대 수석대변인이 각각 발탁됐습니다.임 실장은 이번 인사는 미래를 위한 새롭고 참신한 리더십으로 국정에 활력을 더하고 국정속도와 실행력, 국민체감도를 강화하는 데 중점을 뒀다고 덧붙였습니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)