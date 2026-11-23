▲ 이재명 대통령이 23일 국정원장 후보자로 강금실 전 법무부 장관을 지명했다.
이재명 정부 두 번째 국가정보원장으로 강금실 전 법무부 장관이 발탁됐습니다.
임광현 대통령 비서실장은 오늘(23일) 브리핑에서 이재명 대통령이 강 전 장관을 국정원장 후보자로 지명했다고 발표했습니다.
임 실장은 강 후보자에 대해 권력기관의 중립을 지켜온 소신으로 국정원에 대한 민주적 통제를 강화하고, 사이버 위협 등 새로운 안보 과제를 국제 공조 속에 결단력 있게 풀어나갈 적임자라고 설명했습니다.
외교부 장관 후보자로는 임웅순 청와대 국가안보실 2차장이, 통일부 장관 후보자로는 홍익표 전 정무수석이 각각 지명됐습니다.
행정안전부 장관 후보자로는 더불어민주당 한준호 의원이, 문화체육관광부 장관 후보자로는 강유정 청와대 수석대변인이 각각 발탁됐습니다.
임 실장은 이번 인사는 미래를 위한 새롭고 참신한 리더십으로 국정에 활력을 더하고 국정속도와 실행력, 국민체감도를 강화하는 데 중점을 뒀다고 덧붙였습니다.
(사진=청와대 제공, 연합뉴스)
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