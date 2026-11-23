법학적성시험, LEET 만점자 고 이진우 씨로부터 9년 전 보험사기를 당할 뻔했다던 사연이 관련 증거 자료와 함께 공개됐습니다.



어제(22일) 한 온라인 게시판엔 '리트냥이와의 추억'이란 제목의 글 하나가 올라왔습니다.



글쓴이는 지난 2017년 5월 5일, 경기도 안산시 부곡동 동사무소에서 일을 보고 나오는 도중 차에 부딪히는 사람이 있었는데 그게 고 이진우 씨였다고 주장했습니다.



'자동차 보험사기'였다면서 자신이 보험 처리하겠다고 하자, 이진우 씨는 5만 원에 사건을 끝내겠다고 말했다고도 덧붙였습니다.



글쓴이는 이 씨가 당시 자신을 김대영이라고 소개했고, 전화번호도 줬었는데, 그 시점 멀리서 택시 한 대가 오더니 기사가 내려서 걸어왔다고 밝혔습니다.



이 택시 기사는 이진우 씨에게 크게 화를 냈는데 알고 보니, 이 택시 기사 역시 근처에서 똑같은 수법으로 이 씨로부터 보험사기를 당한 상태였다고 언급했습니다.



택시 기사로부터 받은 이진우 씨의 신분증이라며 인증도 했는데, 여기엔 고 이진우 씨의 개명 전 이름과 당시 얼굴 사진이 나와 있습니다.



글쓴이는 택시 기사에게 잡힌 이 씨가 그제야 잘못을 시인하고 거듭 죄송하다고 했고, 경찰을 부르는 대신 이 씨의 신분증 사진을 확보했다며 9년 전 기억을 재차 상기했습니다.



다만 글쓴이가 주장한 사건의 실제 발생 여부와 사진 속 남성이 이 씨와 동일인인지는 확인되지 않았습니다.



앞서 이진우 씨에겐 'AI 기기'를 활용한 시험 부정행위 의혹이 불거진 가운데, 과거 개명 전 이 씨 이름과 동일한 인물이 고의 교통사고를 이용한 공갈 범죄로 처벌받은 사실마저 알려져 큰 논란이 일었습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 홍진영, 디자인: 나예미, 제작: 디지털뉴스부)