돼지 신장을 이식받은 미국의 한 50대 여성이 이식 1년이 됐지만 별다른 부작용 없이 생활하고 있어 이종 간 장기 이식 가능성을 보여주는 이정표로 평가받고 있습니다.



현지시간 22일 미 뉴욕타임스에 따르면 뉴햄프셔주의 58살 몰리 팰코는 돼지 신장을 이식받은 뒤 1년이 지나는 기록을 세웠습니다.



팰코는 선천적 질환으로 신장이 손상된 채 태어나 투석 치료를 받던 중 돼지 신장을 이식받았는데, 유전자 변형 돼지의 신장을 이식받은 사람 중에 가장 오래 생존한 사람이 됐습니다.



그는 이식 직후에는 합병증이 있기도 했지만 올해 2월 이후로는 전혀 입원도 하지 않는 등 안정적인 생활을 누리고 있다고 밝혔습니다.



돼지 신장 이식 이후에도 여전히 금방 피곤하고 공공 장소에서는 감염을 피하기 위해 마스크를 쓰지만 투석 중에는 할 수 없었던 운전도 다시 할 수 있게 됐습니다.



팰코는 "새 신장을 받은 이후에는 생활이 거의 정상이 됐다"며 "돼지 신장을 최대한 오래 유지하기 위해 노력하고 만약 영원히 그럴 수 있다면 믿을 수 없는 일이 될 것"이라고 말했습니다.



매스 제너럴 브리검 이식 센터는 지난 2024년 이후 돼지 신장을 환자 6명에게 이식했습니다.



첫 번째 환자는 이식 직후 심장질병으로 숨졌고 다른 두 명은 각각 8개월과 9개월 간 돼지 신장을 지닌 채 생활했습니다.



또 다른 두 명은 올해 돼지 신장을 이식받아 생활하고 있습니다.



캐나다 맥길대의 토머스 슐리피 박사는 장기 이식이 가능해진 후 최대 과제는 장기 부족이었다며 "종 간의 이식이 장기 부족 문제를 해결할 수 있다면 모든 것이 바뀔 것"이라고 했습니다.



하지만 일각에서는 동물 장기 이식에 따른 부작용 우려도 나옵니다.



동물 장기 이식 비판론자들은 돼지 장기를 이식하는 과정에서 인수공통감염병이 인류에 전파될 수도 있다고 지적합니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 김기현, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)