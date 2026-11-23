▲ 고교 내신시험에 동원된 금속탐지기

인공지능과 스마트기기를 활용한 시험 부정행위에 대한 우려가 커지는 가운데 오늘(23일) 강원지역 고등학교 시험 감독에 금속탐지기가 동원됐습니다.춘천 A고교는 이날부터 오는 26일까지 치러지는 고3 기말고사 감독에 금속탐지기를 사용한 것으로 확인됐습니다.해당 학교는 전자기기를 포함한 학생 소지품을 교실 밖 복도로 빼도록 하는 등 올해 수능에 준하는 시험 감독을 적용했습니다.이처럼 도 교육청은 교육감 긴급 지시사항을 통해 올해 도내 모든 고교 기말시험에서 인공지능과 스마트기기를 이용한 부정행위를 막기 위한 시험 관리를 강화하고 있습니다.수능에 사용한 금속탐지기 324대를 학교에 배포하고, 학교는 부정행위가 의심되거나 시험 중 화장실을 이용한 학생에 대해 금속탐지기로 전자기기 소지 여부를 확인합니다.시험 당일 학교 와이파이도 차단됩니다.복도 감독관은 시험실 주변의 와이파이와 블루투스 등 통신 신호를 지속해서 확인하고, 이상 신호가 감지되면 해당 시험실에서 스마트기기 소지 여부를 확인합니다.학교는 종전과 동일하게 시험 시작 전 휴대전화를 포함한 모든 전자기기를 수거하고, 가방은 시험실과 떨어진 별도 장소에 보관합니다.학생들은 소속 학급과 다른 교실에서 시험을 치르며, 감독관은 매 교시 안경과 복장, 필기구를 확인합니다.도 교육청은 학교가 전자기기 수거부터 시험 중 감독, 부정행위 확인 및 처리까지 각 단계의 절차를 철저히 이행할 수 있도록 지원하고, 중·고등학교 정기시험에 적용할 부정행위 방지대책을 추후 별도로 안내할 방침입니다.오는 28일로 예정된 2027학년도 공립 중등교사 임용후보자 선정 경쟁 1차 시험 감독도 수능에 준하는 수준으로 진행할 예정입니다.춘천지역 학교 3곳에서 진행되는 이번 임용시험에는 1천400여 명이 응시했습니다.도 교육청은 감독관 200여 명과 금속·전파탐지기를 동원해 부정행위를 막을 예정입니다.응시생은 가급적 무늬나 장식 없는 무지 의류를 착용하고, 장신구, 옷깃, 단추가 없는 간편한 복장으로 응시할 것을 권했습니다.초소형 카메라 등 부정행위에 활용될 수 있는 장비의 소지나 부착이 의심되는 경우 필요한 확인 절차가 진행될 수 있습니다.강삼영 교육감은 "단 한 건의 부정행위도 용납하지 않겠다"며 "학생들이 그동안 쌓아 온 실력을 공정하게 평가받을 수 있도록 시험 관리와 감독에 힘쓰겠다"고 밝혔습니다.앞서 어제(20일) 강원교육사랑학부모연합 등 도내 교육단체는 도 교육청에서 기자회견을 열고 중·고교 정기시험의 공정성 확보를 위한 실효성 있는 대책 마련을 교육 당국에 촉구했습니다.이들 단체는 교육 당국에 중·고교 정기시험의 인공지능·첨단기기 부정행위 실태 점검 및 결과 공개와 2학기 기말고사에 적용할 구체적인 예방 대책 즉시 마련, 감독교사와 시험감독 보조·참관 학부모에 대한 교육과 지원체계 강화, 정기시험 공정성 확보를 위한 예산과 인력 지원계획 공개를 요구했습니다.또 기말고사 대비 예방 지침, 부정행위 조사 현황, 감독 교사와 참여 학부모 교육 현황 등에 대한 정보공개를 도 교육청에 청구했습니다.(사진=A고교 제공, 연합뉴스)