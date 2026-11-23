▲ 김정은 북한 국무위원장

북한이 기존 공안 중심 체제에서 벗어나 경찰 제도를 도입하려는 가운데 그동안 공식적으로 사용하지 않던 '해양경찰'이 표기된 북한 함정이 국내 언론에 포착됐습니다.김정은 국무위원장이 지난 3월 경찰제도 수립 방침을 밝힌 데 이어 해양경찰 운용 정황이 드러나며 북한의 관련 조직 구축 움직임이 가시화하는 모습입니다.지난 16∼17일 연평도 망향전망대에서 서해 북방한계선(NLL) 이북 장재도와 석도 인근 해상에서 북한 해경 함정으로 추정되는 함정이 포착됐습니다.이 함정은 선체 전체가 흰색으로 칠해져 있으며 측면에 푸른색 글씨로 '해양경찰'이라는 문구와 붉은색 방패에 흰색 닻이 그려진 엠블럼이 새겨져 있습니다.'해양경찰' 명칭을 단 북한 함정이 국내 언론에 포착된 것은 처음으로, 해당 함정은 주변에서 조업 중이던 중국어선을 단속·감시하고 있던 것으로 보인다고 신문은 전했습니다.그동안 북한에서는 서구에서 주로 사용하는 '경찰' 용어를 쓰지 않았습니다.한국의 경찰청과 유사한 기능을 하는 치안유지 기관은 '사회안전성'이며 해상 단속 업무도 해군이나 사회안전성 소속 선박이 수행해온 것으로 알려졌습니다.'해양경찰' 간판을 단 북한 함정은 김정은 위원장이 지난 3월 최고인민회의 시정연설에서 경찰제도 도입 방침을 언급하며 치안체계 변화를 예고한 것과 맞물려 주목됩니다.김 위원장은 당시 연설에서 "경찰제도를 수립하는 것은 국가운영의 필수적 요구이며 원래 경찰이라는 말 자체도 나쁜 것이 아니다"라며 치안유지 사업 수준을 높이기 위해 경찰제도를 정식 도입하면 기존 사회안전군을 경찰무력으로 개편할 수 있도록 준비하라고 지시했습니다.김 위원장의 이러한 언급은 사회주의 체제의 특수성을 지우고 정상국가화를 추구하는 흐름의 연장선에서 내부 치안 체계를 일반 국가의 경찰제도와 유사한 형태로 바꾸겠다는 취지로 풀이됐습니다.이번에 포착된 해양경찰 표기 함정도 이런 치안체계 개편 움직임과 연관됐을 것으로 보입니다.다만 해당 함정의 소속기관이나 운용 주체는 확인되지 않았습니다.북한 관영매체들도 해양경찰의 존재나 관련 조직 운영 사실을 언급하지 않고 있어 독립적인 해경 조직이 신설된 것인지, 아니면 기존 해상경비 조직에 해양경찰이라는 명칭을 부여한 것인지는 불분명합니다.합동참모본부는 오늘 열린 국방부 정례브리핑에서 관련 질문을 받고 해당 함정을 감시·추적하고 있었다고 밝혔습니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)