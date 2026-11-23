▲ 23일 대전 유성구 국립대전현충원에서 제16회 연평도 포격전 전승 기념행사가 거행되고 있다.

해병대는 오늘(23일) 국립대전현충원에서 '제16주년 연평도 포격전 전투영웅 추모 및 전승기념행사'를 거행했다고 밝혔습니다.'영웅들의 고귀한 희생, 영원히 잊지 않겠습니다'를 주제로 열린 기념식에는 고 서정우 하사와 문광욱 일병 유가족, 참전 장병, 이두희 국방부 차관과 주일석 해병대사령관, 발레리 잭슨 주한미해병부대사령관 등이 참석했습니다.참석자들은 고 서정우 하사와 문광욱 일병이 안장된 연평도 포격전 전사자 묘역을 찾아 참배했습니다.이후 헌화 및 분향과 추모 및 기념사, 유가족 인사말, 추모공연, 해병대가 제창 등이 진행됐습니다.이두희 차관은 기념사에서 "우리 군은 적의 어떠한 위협과 도발에도 즉각 대응하고, 반드시 승리할 수 있는 확고한 대비태세를 갖추어 나갈 것"이라고 강조했습니다.이어 "이를 위해 국가전략기동부대인 해병대가 임무수행의 완전성을 갖추고 합동작전 수행능력을 강화해 국가방위의 핵심 전력으로 거듭날 수 있도록 '준4군체제'로의 개편을 차질 없이 추진해 나가겠다"라고 말했습니다.주일석 사령관은 "두 전우의 희생과 헌신으로 이룩한 연평도 포격전의 명예로운 역사를 계승하고, 준4군체제 개편을 통해 국민의 신뢰에 승리로 보답하는 호국충성 해병대를 만들어 나가겠다"고 강조했습니다.정부는 해병대사령관에게 육·해·공군 참모총장에 준하는 수준의 지휘·감독권을 부여해 독립성을 확대한다는 '준4군체제' 개편을 추진하고 있습니다.한편, 해병대는 23∼27일을 연평도 포격전을 상기하는 기간으로 정하고, 사이버추모관을 운영하며 전 부대가 지휘관 주관 특별 정신전력교육 등을 진행합니다.연평도 포격전은 2010년 11월 23일 오후 2시 34분 북한의 기습적인 포격 도발에 해병대 연평부대 장병들이 K-9 자주포로 즉각 대응해 격퇴한 전투입니다.이 과정에서 해병대원 2명이 전사하고 민간인 2명이 사망했습니다.서정우 하사는 마지막 휴가를 위해 선착장에 나갔다가 부대로 복귀 중에 숨졌고, 문광욱 일병은 연평부대에 전입한 지 한 달 남짓 만에 전투 준비 중 전사했습니다.당시 연평부대는 연평도 서남방을 향한 일상적인 사격훈련을 시행하던 중 북한의 포격을 받았으며, 연평부대 포7중대 장병들은 단 13분 만에 초탄 발사로 작전에 임했습니다.해병대 장병들은 연평도 주민들을 지키기 위해 포격 현장을 다니며 대피를 돕고 화재를 진압해 2차 피해를 방지하기도 했습니다.이 전투는 과거 '연평도 포격 도발'로 불리다가 2021년 국방부가 공식 명칭을 연평도 포격전으로 변경했습니다.(사진=연합뉴스)