▲ 자료화면
전기차 판매가 늘어나면서 전 세계 39개국에서 중국 제조사의 신차 판매 점유율이 일본 제조사를 앞지른 것으로 나타났다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 오늘(23일) 보도했습니다.
자동차산업 분석기관 모빌리티 글로벌 자료로 1∼9월 전 세계 150개 국가와 지역 중 제조사별 판매량을 확인할 수 있는 93개국에서의 시장 점유율을 비교한 결과 39개국에서 중국 자동차의 시장 점유율이 일본 자동차보다 높았습니다.
국제 유가 상승으로 중국 업체들이 강점을 보이는 전기차 판매가 늘어나면서 일본 자동차 제조사들의 점유율을 빼앗은 것으로 풀이됩니다.
39개국 중 올해 새로 역전이 일어난 곳은 한국과 독일, 이탈리아, 브라질 등 14개국이었습니다.
유럽 최대 자동차 시장인 독일에서는 중국 자동차의 점유율이 6%로 전년 동기보다 2%포인트 상승했지만 일본차는 1%포인트 하락한 5%로 낮아졌습니다.
이탈리아에서는 중국산 자동차의 점유율이 전년 동기보다 6%포인트 상승한 12%였습니다.
이를 견인한 것은 중국의 전기차 스타트업 리프모터로, 같은 기간 이 업체의 이탈리아 내 전기차 판매량은 전년 동기보다 11배 증가한 것으로 조사됐습니다.
남미 브라질에서는 중국 자동차의 점유율이 19%로 전년 동기 대비 10%포인트 증가했습니다.
이는 지난해 중국 전기차 업체 BYD가 현지 공장 가동을 시작하며 판매량을 늘렸기 때문으로 분석됩니다.
일본 자동차 업계의 텃밭이었던 동남아시아에서도 일본 자동차의 점유율이 하락했습니다.
동남아시아 전체에서 일본 자동차의 점유율은 같은 기간 6%포인트 하락한 54%였으나 중국 자동차는 7%포인트 상승한 18%를 기록했습니다.
BYD가 9월 인도네시아에 연간 생산 능력 15만 대의 공장을 설립해 가동에 들어가는 등 중국 업체들은 현지 생산 기반을 확대하며 동남아 시장을 공략하고 있습니다.
닛케이는 여전히 93개국 중 나머지 54개국에서는 일본 자동차들이 점유율 측면에서 중국 자동차를 앞지르고 있으나 이 중 중국 업체가 진입하기 어려운 미국이나 인도를 제외하면 일본 업체의 점유율이 점차 줄어들고 있다고 짚었습니다.
신차 판매가 감소하면 공장 가동률이 떨어져 수익성이 악화하고, 할부·리스 금융이나 교체용 부품 판매 등 신차 판매 이후의 수익 기반도 악화합니다.
점유율 하락이 계속되면서 소재나 부품 제조사 등 공급망을 지탱하는 산업 기반 전체의 약화로 이어질 수 있다는 우려가 나온다고 닛케이는 전했습니다.
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