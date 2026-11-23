▲ 자료화면

전기차 판매가 늘어나면서 전 세계 39개국에서 중국 제조사의 신차 판매 점유율이 일본 제조사를 앞지른 것으로 나타났다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 오늘(23일) 보도했습니다.자동차산업 분석기관 모빌리티 글로벌 자료로 1∼9월 전 세계 150개 국가와 지역 중 제조사별 판매량을 확인할 수 있는 93개국에서의 시장 점유율을 비교한 결과 39개국에서 중국 자동차의 시장 점유율이 일본 자동차보다 높았습니다.국제 유가 상승으로 중국 업체들이 강점을 보이는 전기차 판매가 늘어나면서 일본 자동차 제조사들의 점유율을 빼앗은 것으로 풀이됩니다.39개국 중 올해 새로 역전이 일어난 곳은 한국과 독일, 이탈리아, 브라질 등 14개국이었습니다.유럽 최대 자동차 시장인 독일에서는 중국 자동차의 점유율이 6%로 전년 동기보다 2%포인트 상승했지만 일본차는 1%포인트 하락한 5%로 낮아졌습니다.이탈리아에서는 중국산 자동차의 점유율이 전년 동기보다 6%포인트 상승한 12%였습니다.이를 견인한 것은 중국의 전기차 스타트업 리프모터로, 같은 기간 이 업체의 이탈리아 내 전기차 판매량은 전년 동기보다 11배 증가한 것으로 조사됐습니다.남미 브라질에서는 중국 자동차의 점유율이 19%로 전년 동기 대비 10%포인트 증가했습니다.이는 지난해 중국 전기차 업체 BYD가 현지 공장 가동을 시작하며 판매량을 늘렸기 때문으로 분석됩니다.일본 자동차 업계의 텃밭이었던 동남아시아에서도 일본 자동차의 점유율이 하락했습니다.동남아시아 전체에서 일본 자동차의 점유율은 같은 기간 6%포인트 하락한 54%였으나 중국 자동차는 7%포인트 상승한 18%를 기록했습니다.BYD가 9월 인도네시아에 연간 생산 능력 15만 대의 공장을 설립해 가동에 들어가는 등 중국 업체들은 현지 생산 기반을 확대하며 동남아 시장을 공략하고 있습니다.닛케이는 여전히 93개국 중 나머지 54개국에서는 일본 자동차들이 점유율 측면에서 중국 자동차를 앞지르고 있으나 이 중 중국 업체가 진입하기 어려운 미국이나 인도를 제외하면 일본 업체의 점유율이 점차 줄어들고 있다고 짚었습니다.신차 판매가 감소하면 공장 가동률이 떨어져 수익성이 악화하고, 할부·리스 금융이나 교체용 부품 판매 등 신차 판매 이후의 수익 기반도 악화합니다.점유율 하락이 계속되면서 소재나 부품 제조사 등 공급망을 지탱하는 산업 기반 전체의 약화로 이어질 수 있다는 우려가 나온다고 닛케이는 전했습니다.