▲ 박남춘 신임 인천국제공항공사 사장이 23일 인천국제공항공사에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다.

박남춘 신임 인천국제공항공사 사장은 오늘(23일) "동북아 허브를 넘어선 공항 구현과 공항·지역·국가가 함께 성장하는 것을 지향하겠다"고 말했습니다.박 사장은 오늘 오전 인천공항공사 대강당에서 열린 취임식에서 "기존 비전·전략 체계의 내실화와 실질적 성과 창출을 위해 5대 추진 방향을 정해 앞으로 나아가겠다"며 이같이 밝혔습니다.그는 "어떤 성과도 사람의 생명과 안전보다 우선시 될 수 없으며 안전은 타협할 수 없는 기본 원칙"이라며 "안전을 모든 경영의 최우선 가치로 삼겠다"고 말했습니다.박 사장은 인천공항의 주요 발전 방안으로 안전·신속·편리한 공항 운영과 글로벌 메가 허브 실현, 인공지능(AI) 혁신을 제시했습니다.나아가 'K-공항'을 대표하는 공항 전문기업 도약과 공항·지역·국가와의 협력을 강화한 균형 발전 실현 등을 강조했습니다.인천 출신인 박 전 시장은 제물포고와 고려대 법대를 졸업하고 행정고시(24회)를 통해 공직에 입문했습니다.이후 국립해양조사원장, 노무현 정부 청와대 국정상황실장·인사수석비서관, 19·20대 국회의원, 민선 7기 인천시장 등을 지냈습니다.(사진=연합뉴스)