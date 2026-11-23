▲ 박남춘 신임 인천국제공항공사 사장이 23일 인천국제공항공사에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다.
박남춘 신임 인천국제공항공사 사장은 오늘(23일) "동북아 허브를 넘어선 공항 구현과 공항·지역·국가가 함께 성장하는 것을 지향하겠다"고 말했습니다.
박 사장은 오늘 오전 인천공항공사 대강당에서 열린 취임식에서 "기존 비전·전략 체계의 내실화와 실질적 성과 창출을 위해 5대 추진 방향을 정해 앞으로 나아가겠다"며 이같이 밝혔습니다.
그는 "어떤 성과도 사람의 생명과 안전보다 우선시 될 수 없으며 안전은 타협할 수 없는 기본 원칙"이라며 "안전을 모든 경영의 최우선 가치로 삼겠다"고 말했습니다.
박 사장은 인천공항의 주요 발전 방안으로 안전·신속·편리한 공항 운영과 글로벌 메가 허브 실현, 인공지능(AI) 혁신을 제시했습니다.
나아가 'K-공항'을 대표하는 공항 전문기업 도약과 공항·지역·국가와의 협력을 강화한 균형 발전 실현 등을 강조했습니다.
인천 출신인 박 전 시장은 제물포고와 고려대 법대를 졸업하고 행정고시(24회)를 통해 공직에 입문했습니다.
이후 국립해양조사원장, 노무현 정부 청와대 국정상황실장·인사수석비서관, 19·20대 국회의원, 민선 7기 인천시장 등을 지냈습니다.
(사진=연합뉴스)
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