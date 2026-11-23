▲ 자료화면

교육부가 올해 대학수학능력시험에서 스마트기기를 이용해 부정행위를 하다 적발된 수험생 5명을 전원 고발하기로 했습니다.지난 주말 치러진 대학별 논술고사에서는 스마트기기를 활용한 부정행위가 확인되지 않았으며, 수능 부정행위 신고센터는 신고 기한이나 대상 연도에 제한을 두지 않고 운영하기로 했습니다.교육부는 또 고 이진우 씨의 지난해 수능 시험지가 폐기되지 않았지만, 보관 장소가 개방되거나 시험지가 외부로 반출된 적은 없다고 밝혔습니다.신진용 교육부 대입정책과장은 이날(23일) 정부세종청사에서 열린 정례브리핑에서 올해 수능 시험장에서 스마트기기를 이용하다 적발된 부정행위자 5명에 대해서는 이날 중으로 전원 고발할 계획이라고 밝혔습니다.그는 "지난 주말에 있었던 대학별 논술전형 고사를 실시간 모니터링했는데 스마트기기를 이용한 부정행위 사례는 없었다"면서 "다만 예를 들어 대기실에서 시험장으로 이동할 때 전파탐지기 확인 결과 수험생 주머니에 에어팟(무선 이어폰)이 있거나 하는 등의 단순소지 사례는 있었지만, 해당 기기들을 시험에 활용한 경우는 없었다"고 설명했습니다.신 과장은 '연세대 수리논술 합격자가 올해 수능에서 부정행위로 적발됐다는데 대학 입학이 가능한가'라는 질문에 "(교육부가 파악한) 사실관계와 다른 부분이 있는 것 같다"며 "개별적인 특정 사안이라 밝히기는 조심스럽다"고 말했습니다.'수시 합격생이 수능에서 부정행위를 했다면 합격이 취소될 수 있냐'는 질문에는 "스마트기기를 단순 소지했느냐, 아니면 시험에 활용했느냐 등 구체적 양태를 봐야 한다"며 "해당 부정행위 건을 자세히 살펴봐야겠지만 단순 소지를 수시 불합격으로 연결하는 데 대해선 신중해야 한다는 입장"이라고 설명했습니다.신 과장은 교육부 홈페이지에서 운영 중인 '수능 부정행위 신고센터'와 관련해 "특정 기한을 정하지 않고 계속 운영할 예정"이라며 "신고 범위도 2027학년도뿐 아니라 이전 수능에서 있었던 것도 신고할 수 있다. 범위 제한이 없다는 것"이라고 강조했습니다.이어 "신고 건들은 유형별로 정리되며 필요하다면 사실 확인도 이뤄질 것"이라며 "해당 사항들이 업데이트되는 대로 공개할 예정"이라고 말했습니다.그는 '수능 부정행위가 대입 종료 이후 발견될 경우 피해자가 발생할 수밖에 없지 않으냐'는 질문에는 "일단 올해 스마트기기 부정행위로 적발된 수험생은 성적표에 아무 성적도 반영되지 않는다(0점 처리된다)"며 "과거 수능 부정행위로 인한 당시 대입 합격자 변동 가능성에 대해선 여러 측면을 고려해 검토해야 한다"고 답했습니다.한편, 교육부는 법학적성시험(LEET) 만점자인 고(故) 이진우 씨의 지난해 수능 시험지를 정부 당국에서 확인했다는 언론 보도와 관련해 '사실무근'이라고 밝혔습니다.정병익 교육부 대변인은 "이 씨의 시험지가 폐기되지는 않았으나 그 시험지의 보관장소가 열리거나 시험지 자체가 외부로 나간 적이 없다"고 강조했습니다.신 과장은 "이 사안과 관련해 수사기관과 공유하고 있고 적극적으로 협조도 하고 있다"며 "사건의 진실이 밝혀지기를 바라는 마음"이라고 했습니다.신 과장은 '수능 부정행위 신고 제보를 계속 받는 만큼 성적 결과 발표일(12월 11일)이 미뤄질 가능성도 있느냐'는 질문에는 "성적 발표 일정엔 변함이 없다. 향후 대입 일정과 연결돼 있기 때문"이라고 답했습니다.한편, 교육부는 일선 중·고등학교의 내신 부정행위와 관련한 종합대책과 관련해 "현재 검토 중에 있다는 점만 말할 수 있다"며 대책 발표 시점이나 내용 등에 대해선 말을 아꼈습니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)