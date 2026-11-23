가수 정승환이 11년간 몸담았던 소속사 안테나를 떠난다.



23일 안테나는 공식 입장문을 통해 "당사와 정승환은 오랜 시간 충분한 논의 끝에 오는 12월 단독 공연을 마지막으로 11년간의 동행을 마무리하기로 상호 협의했다"고 밝혔다.



이어 안테나 측은 "서로를 향한 깊은 신뢰와 애정을 바탕으로 함께해 온 지난 순간들은 당사에도 더없이 소중한 시간이었다"며 "한 음절, 한 음절 진심을 담아 노래하는 정승환과의 여정은 아름답고 행복했다. 계절마다 쌓여간 그의 짙고 단단한 음악 세계는 모두에게 깊은 영감이자 위안이었다"고 애틋한 마음을 전했다.



끝으로 "오랜 시간 당사와 함께하며 소중한 발걸음을 이어온 정승환에게 다시 한번 깊은 감사의 마음을 전한다"며 "정승환이 앞으로 펼쳐갈 새로운 날들을 진심으로 응원하며, 당사는 변함없는 마음으로 동행의 마무리까지 최선을 다하겠다. 정승환의 앞날에 따뜻한 관심과 응원 부탁드린다"고 덧붙였다.



SBS 'K팝스타 시즌4' 준우승을 계기로 2015년 안테나와 인연을 맺은 정승환은 '이 바보야', '눈사람', '너였다면', '비가 온다' 등 수많은 명곡을 탄생시키며 대한민국 대표 감성 발라더로 자리매김했다. 11년 만에 FA 시장에 나오는 정승환의 향후 행보에 가요계의 이목이 쏠린다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)