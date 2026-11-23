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제주에서 생후 일주일가량 된 새끼 고양이 6마리가 비닐봉지에 담겨 유기됐다가 구조됐습니다.제주동물사랑실천 혼디도랑에 따르면 어제저녁 8시 40분쯤 제주시 동문시장의 한 길거리에서 살아 있는 새끼 고양이 6마리가 검은 비닐봉지 여러 겹에 싸인 채 발견됐습니다.최초 발견자 A씨는 "길을 지나던 중 동물 울음소리를 듣고 주변을 살펴보다가 묶여 있는 검은 비닐봉지 안에 무언가 꿈틀거리는 것을 목격했다"고 말했습니다.A씨는 "비닐봉지가 4∼5겹으로 아주 꽉 묶여 있어서 일일이 풀어내 보니 눈도 다 못 뜬 새끼 고양이가 있었다"고 말했습니다.고양이들은 생후 일주일가량 된 것으로 추정됩니다.처음 발견 당시 기력이 없었지만, 현재는 건강을 되찾고 있는 것으로 전해졌습니다.혼디도랑은 새끼 고양이들을 비닐봉지에 넣어 버린 행위가 동물 학대에 해당한다고 보고, 유기한 행위자를 찾아 처벌해달라고 경찰에 고발할 계획입니다.앞서 경기 수원시에선 뒷다리가 케이블타이로 묶인 고양이 사체 2구가 잇따라 발견돼 경찰이 수사에 나섰습니다.최초 신고자인 길고양이 돌봄 시민활동가는 "18일 검은색 고양이 사체가 발견된 데 이어 20일 같은 장소에서 노란색 고양이 사체가 추가로 발견됐다는 내용의 SNS 게시글을 보고 현장을 찾았으며, 사체에서 학대 의심 정황을 확인해 경찰에 신고했다"고 말했습니다.경찰은 동물학대 가능성을 염두에 두고 주변 CCTV 등을 확인해 사건 경위와 용의자를 확인할 방침입니다.(취재: 정다은, 영상편집: 이의선, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)