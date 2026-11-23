주말마다 서울 도심에서 열리는 마라톤 대회로 교통 통제가 잇따르면서 시민들의 불만이 폭발하고 있습니다.



지난 15일, 마라톤 대회로 통제된 서울 종각역 인근 도로에서 목적지를 코앞에 두고 우회 안내를 받던 한 운전자가 거세게 항의하는 모습이 공개돼 화제를 모았습니다.



격앙된 운전자는 창문을 내리고 교통 안내를 하는 경찰관을 향해 "도대체 여기서 어디로 가야 하냐, 그럼 저쪽으로 가려면 어떻게 가야 하냐"며 "도대체 주일마다 이게 뭐 하는 거냐"고 소리를 질렀습니다.



화가 난 운전자에게 경찰관이 대신 고개를 숙여 사과하는 상황까지 벌어졌습니다.



경찰관은 "화나실 만하다. 제가 대신 사과드리겠다"며 "오늘만 좀 돌아가 달라"고 말했습니다.



서울시에 따르면 올해 서울에서 열린 마라톤 대회만 170차례가 넘고, 대규모 교통 통제도 30차례 이상 이어졌습니다.



이 가운데 중앙정부가 후원한 마라톤 대회가 지난해 1개에서 올해 23개로 급증했습니다.



문제는 마라톤 대회가 지자체 허가 대상이 아니고, 도로교통법에 따라 주최 측이 경찰에 '도로 사용 신고'만 하면 돼 진입 장벽이 낮다는 점입니다.



민간 주최 측은 참가비로 수익을 올리지만, 도로 통제에 투입되는 경찰 인력과 교통 정체로 인한 사회적 비용은 고스란히 공권력과 시민들이 떠안고 있다는 지적이 나옵니다.



논란이 커지자 내년 4월부터는 1천 명 이상이 참가하는 체육행사의 경우 지자체장에게 안전관리계획을 의무적으로 사전 통보하도록 법이 바뀝니다.



서울시도 경찰 등 관계기관과 협의체를 꾸려 내년도 도심 마라톤의 일정과 코스를 전면 재검토할 방침입니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)