▲ 더불어민주당 김민석 대표가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 참석자 발언을 듣고 있다.

민주당 지도부가 오늘(23일) 최고위원회의에서 다시 한번 신천지 집단 당원가입 의혹 문제를 두고 정면으로 충돌했습니다.조희대 대법원장 탄핵을 당론으로 채택하며 잠시나마 단일 대오를 형성하나 했지만, 생중계되는 회의에서 최고위원 간 갈등이 고스란히 노출돼 리더십의 난맥상까지 드러냈습니다.설전을 시작한 쪽은 당원정비 TF 단장으로 신천지 의혹의 진상 규명을 맡았던 박선원 최고위원이었습니다.박 최고위원은 전당대회 당시 해당 의혹을 제기한 김민석 대표가 '반명(반이재명)·분열주의·신천지 연합은 증거가 없다'고 사과한 뒤 당 소속 의원들에게 비공개로 열람하게 한 보고서의 내용을 조목조목 소개했습니다.박 최고위원은 "이만희 신천지 총회장의 녹음과 함께 신천지의 반명·분열주의 본성을 분명히 지적했다"며 "(신천지 교인들이) 위장한 형태로 다양하게 조직적으로 침투했다는 점도 지적했다"고 밝혔습니다.이와 함께 신천지 교인의 입당 규모가 매우 크고, 이들이 당 의사 결정을 왜곡해 당내 선거에 조직적으로 영향을 미칠 가능성도 지적했다고 전했습니다.박 최고위원은 이런 진상조사 결과를 친청(친정청래)계 일각에서 비판하는 데 대해 "일제의 부역자들을 청산하자는 반민특위 활동을 방해하는 것과 똑같다"며 불편한 기색을 숨기지 않았습니다.이어 "(전당대회) 경선 후 신천지·반명·분열주의와 똘똘 뭉쳐 싸우자고 할 줄 알았는데 오히려 옹호하는 듯한 모습 아닌가"라며 친청계에 날을 세웠습니다.그러자 친청계인 한민수 최고위원이 나서서 "국민의힘 장동혁 대표 언행으로 공개 발언을 구성했는데, 박 최고위원의 말을 듣고 즉석에서 한 말씀 드리겠다"면서 이를 맞받았습니다.한 최고위원은 "일제 부역자라는 표현까지 나왔는데, 누구를 옹호한다는 건가. 제가 신천지를 옹호하나"라며 이같이 말했습니다.한 최고위원은 "박 최고위원이 10월 2일에 (최고위에) 보따리 하나 들고 와서 (진상규명 결과를) 10분간 구두 보고했고, 이를 비공개해달라고 당부해 누구도 얘기하지 않았다"며 "제가 언제 신천지의 '신'자라도 꺼낸 적 있나"라고 반문했습니다.또한 "당 대표도 사과했는데 (진상규명 TF) 단장을 맡았던 사람이 공격하는 것은 2차 가해하는 것인가"라며 "피해자 코스프레 하지 말라"고 목소리를 높였습니다.그러면서 "집단으로 신천지 교인이 가입했다면 누구의 지시로 가입했는지, 그게 이만희 교주인지 밝히라"고 했습니다.당 대표 취임 100일을 하루 앞두고 벌어진 최고위원 간 충돌에 김 대표도 난처한 표정을 감추지 못했습니다.당 일각에서는 김 대표의 취임 100일 시점에 맞춰 친청계가 조직적인 행동에 나설 것이라는 분석도 나옵니다.이를 의식한 듯 김 대표는 "당내에 이런저런 현안들이 있으나 사무총장과 해당 기관을 중심으로 책임 있게 정리해 풀어가겠다"며 "(지금은) 조 대법원장 탄핵 문제에 대응하고 이재명 정부의 성공에 역량을 집중할 때"라고 강조했습니다.권미경 최고위원도 "지난 토요일 부산시당 청년위원장 출범식에서 만난 청년들은 '최고위에서 제발 단결의 목소리가 나왔으면 좋겠다'는 바람을 제게 말했다"며 "다시 한번 사과 말씀드리고, 저도 이 상황이 굉장히 힘들다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)