법학적성시험, LEET 만점자 고 이진우 씨의 유족이 오늘(23일) 경찰에 출석했습니다.



이 씨 가족은 오늘 오전 11시 반쯤 이 씨에 대한 사기 등 혐의 고발 사건을 수사하는 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대에 출석했습니다.



경찰은 참고인 조사가 아닌 면담 형식으로 이진우 씨 관련 증거 제출 의사 등을 물을 것으로 전망됩니다.



지난 19일 이 씨가 사망했기 때문에 주거지 확인이나 휴대전화 등 전자기기를 비롯한 각종 증거물을 경찰이 확보하기 위해선 유족인 가족의 협조 의사가 필요합니다.



이 씨 관련 사건은 그가 사망함에 따라 '공소권 없음'으로 종결이 예상됐지만, 경찰은 "실체적 진실 확인을 위해 계속 수사를 이어갈 예정"이라고 밝힌 상탭니다.



앞서 경찰은 이 씨 관련 위계에 의한 공무집행방해, 업무방해, 사기 등의 혐의가 적시된 고발장을 잇따라 접수하고 이 씨에 대한 수사에 나섰습니다.



경찰은 서울시교육청에 이 씨의 2026학년도 수능 문답지에 대한 증거보전을 신청했지만, 아직 시험지를 확보하진 않았습니다.



경찰은 추후 시험지와 함께 이 씨가 생전에 사용하던 노트북 등 전자기기를 확보한 뒤 본격적인 수사에 나설 것으로 전망됩니다.



이런 가운데 AI 부정행위 의혹 규명 차원에서 정부가 최근, 지난해 수능 시험지를 보관하라는 긴급 지침을 내려보냈지만 일부 시도교육청 산하에 보관 중인 작년 수능시험지 상당수가 이미 폐기됐다는 주장도 나와 논란이 되고 있습니다.



국민의힘 정성국 의원실에 따르면 경기도교육청, 전남광주통합특별시교육청, 인천시교육청, 이렇게 3곳 산하 몇몇 학교에서 이미 시험지 폐기가 이뤄진 것으로 파악되고 있습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 김복형, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)