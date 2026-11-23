▲ 더불어민주당 김민석 대표가 16일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

김민석 민주당 대표가 "당은 조희대 대법원장 탄핵 문제와 이재명 정부의 성공, 민생에 모든 역량을 집중해 가겠다"고 밝혔습니다.김 대표는 오늘(23일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 "조 대법원장의 헌법과 법률 위반에 의한 탄핵 사유는 차고도 넘친다"며 이같이 강조했습니다.그는 "이미 누적된 탄핵 사유를 잘 정리해서 탄핵 소추 추진단을 중심으로 당 내외의 의견을 모아서 탄핵안을 준비하고 발의하고 처리해 갈 것"이라고 말했습니다.민주당 '조희대 대법원장 탄핵소추 추진단'은 조 대법원장 탄핵 사유로 '12.3 비상계엄 당시 대법원의 대응', '대법원의 이재명 대통령 공직선거법 위반 사건 파기환송', '대법관 재제청 논란' 등을 제시한 바 있습니다.김 대표는 내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 한덕수 전 국무총리의 2심 판결 중 일부를 대법원이 무죄 취지로 파기 환송한 것에 대해선 "이번 한덕수 판결에 대한 국민적 비판 또한 매우 광범하다"며 "무엇보다 계엄 선포 전의 행위를 무죄로 하고 행위 규범이라 제시한 부분은 두고두고 비판받을 것"이라고 언급했습니다.이어 "그 외의 부분에 있어서도 국민과 법률가들 사이에도 상당한 해석의 차이와 혼선을 가져오는 부분이 있다"며 "우선 비상계엄이 그 자체로 위헌·위법함에는 의문의 여지가 없다고 판시했지만, 명료하게 내란으로 정리하지는 않았다"고 설명했습니다.또 "계엄 선포 후에 국무위원들에게 서명을 종용한 부분, 주요 기관의 봉쇄 계획 및 언론사 단전·단수 부분에 대해서 피고인에게 '국헌 문란 목적이 있었다고 인정할 여지가 크다'라고 하면서도 명료하게 유죄로 규정하지는 않았다"며 "이런 부분에 대해서도 대법원이, 대법원장이 명료하게 해야 할 책임이 있다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)