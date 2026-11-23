▲ 더불어민주당 김민석 대표가 23일 국회에서 최고위원회의를 마친 후 퇴장하고 있다.

김민석 민주당 대표가 오늘(223일) 국회에서 열린 최고위원회의 도중 신천지 집단 당원 가입 의혹을 언급하며 '부역자' 등의 표현을 쓴 박선원 최고위원에게 과도한 표현을 삼가라고 경고했습니다.민주당은 오늘 언론에 보낸 메시지에서 "김 대표는 금일 공개 최고위원회의 중 박 최고위원 발언의 과도한 표현에 엄중히 구두 경고했다"며 "앞으로도 당의 단합을 해치는 언행에 엄정히 대응하겠다"고 밝혔습니다.당원정비 TF 단장으로 신천지 의혹의 진상 규명을 맡았던 박 최고위원은 회의에서 친청(친정청래)계 일각이 진상조사 결과를 비판하는 것을 두고 "일제 부역자들을 청산하자는 반민특위 활동을 방해하는 것과 똑같다"고 말했습니다.그러자 친청계인 한민수 최고위원은 "2차 가해"라며 강하게 반발했습니다.김민석 대표는 회의에서도 이 같은 상황에 "당내에 이런저런 현안들이 있으나 사무총장과 해당 기관을 중심으로 책임 있게 정리해 풀어가겠다"며 "(지금은) 조 대법원장 탄핵 문제에 대응하고 이재명 정부의 성공에 역량을 집중할 때"라고 지적했습니다.(사진=연합뉴스)