▲ 리트 만점자 고 이진우 씨

법학적성시험(LEET) 만점자 고 이진우(32) 씨의 유족이 23일 경찰에 출석했습니다.이 씨 가족은 이날 오전 11시 30분쯤 이 씨에 대한 사기 등 혐의 고발 사건을 수사하는 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대에 출석했습니다.경찰은 참고인 조사가 아닌 면담 형식으로 이진우 씨 관련 증거 제출 의사 등을 물을 것으로 보입니다.이 씨가 숨졌기 때문에 주거지 확인이나 휴대전화 등 전자기기를 비롯한 각종 증거물 확보에는 가족의 협조 의사가 필요한 상황입니다.경찰은 앞서 이 씨에 대한 위계에 의한 공무집행방해, 업무방해, 사기 등 혐의 고발장을 접수했습니다.이 씨가 19일 사망하면서 '공소권 없음' 종결이 예상됐지만, 경찰은 "실체적 진실 확인을 위해 계속 수사를 이어갈 예정"이라고 밝히고 수사를 진행 중입니다.경찰은 앞서 서울시교육청에 이 씨의 2026학년도 수능 문답지에 대한 증거보전을 신청했지만, 아직 시험지를 확보하진 않았습니다.경찰은 임의 제출 등 유족의 협조가 있을 경우 추후 시험지와 함께 이 씨가 생전에 사용하던 노트북 등 전자기기를 확보한 뒤 본격적인 수사에 나설 것으로 보입니다.