▲ 일론 머스크

일론 머스크 스페이스X·테슬라 최고경영자(CEO)가 데이터센터 건설 차질에 따른 인공지능(AI) 업계 후폭풍을 우려했습니다.비즈니스 인사이더는 머스크 CEO가 현지시간 22일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "내년에 (AI 기업들의) 현금 부족 사태가 엄청날 것"이라며 "연산자원(Compute) 대금을 치르고 수익을 낼만큼 안정적으로 가동되는 사이에 몇 달간의 지연이 누적되면 수천억 달러의 자금이 추가로 필요해진다"고 지적했습니다.이 발언은 미 전역에서 데이터센터에 대한 반감이 거세지고 중간선거에서 승리한 민주당이 데이터센터 건설에 제동을 건 상황에서 나왔습니다.메타와 마이크로소프트(MS), 앤트로픽 등 AI 기업들은 연산자원 확보에 막대한 자금을 들이고 있지만, 지역 사회 반발로 신규 승인은 물론 기존 건설 계획도 이행하는 데 어려움을 겪고 있습니다.스페이스X만 하더라도 텍사스에 240억(약 32조 원) 달러를 들여 데이터센터를 짓겠다는 계획을 밝혔지만, 정작 민주당 소속 텍사스 주지사 당선인인 지나 이노호사는 신규 데이터센터 허가 일시 금지 입장을 밝혔습니다.이노호사 당선인은 "데이터센터 자체를 싫어하는 것은 아니다"라면서도 "데이터센터가 텍사스 주민들을 이용하는 방식이 싫다"는 입장을 고수하고 있습니다.AI 구동에 필수적인 연산자원의 대부분은 데이터센터에서 제공됩니다.안정적인 데이터센터를 확보하지 못하면 AI 기업은 규모를 키울 수 없게 됩니다.미국 기술주는 이미 흔들리는 모습을 보입니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500과 다우지수는 고점 대비 10% 하락했고, AI 거품이 터졌다는 평가가 나오기도 했습니다.