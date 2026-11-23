▲ 자료화면

흔히 몸을 움직일수록 건강에 좋다고 생각하지만, 여가가 아니라 일로 몸을 움직이면 오히려 스트레스가 높아져 건강에 악영향을 미칠 수 있다는 연구 결과가 일본 연구진에 의해 나왔습니다.오늘(23일) 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 일본 야마가타대 웰빙연구소의 연구팀은 야마가타현 40∼74세 주민 1만 5천688명을 대상으로 상황별 신체 활동량과 스트레스의 상관관계를 분석했습니다.그 결과 걷기, 체조, 스포츠 등 여가로 신체활동을 하는 경우에는 작은 활동에도 스트레스가 낮게 나타났습니다.반면 일과 가사 등 여가 이외의 신체활동을 하는 경우 활동량이 많으면 높은 스트레스를 느끼는 경우가 많았습니다.남성의 경우 중간 정도 활동까지는 스트레스가 낮았지만, 높은 활동량에서는 스트레스 자각 정도가 높게 나타났습니다.여성은 활동량이 많을수록 스트레스가 큰 경향이 있었습니다.연구팀은 이번 연구가 이른바 '신체활동의 역설'에 정신 건강과 스트레스가 영향을 미친 것일 가능성을 보여준다고 설명했습니다.신체활동의 역설은 일과 가사 등 여가 외 활동으로 몸을 많이 움직이는 경우 건강에 오히려 해로운 영향을 주는 것을 의미합니다.연구팀은 "일과 가사로 일상적으로 몸을 많이 움직이는 사람이더라도 스트레스를 낮추기 위해 여가 시간에 조금이라도 몸을 움직이는 것이 중요하다"고 설명했습니다.