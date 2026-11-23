▲ 자료화면
흔히 몸을 움직일수록 건강에 좋다고 생각하지만, 여가가 아니라 일로 몸을 움직이면 오히려 스트레스가 높아져 건강에 악영향을 미칠 수 있다는 연구 결과가 일본 연구진에 의해 나왔습니다.
오늘(23일) 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 일본 야마가타대 웰빙연구소의 연구팀은 야마가타현 40∼74세 주민 1만 5천688명을 대상으로 상황별 신체 활동량과 스트레스의 상관관계를 분석했습니다.
그 결과 걷기, 체조, 스포츠 등 여가로 신체활동을 하는 경우에는 작은 활동에도 스트레스가 낮게 나타났습니다.
반면 일과 가사 등 여가 이외의 신체활동을 하는 경우 활동량이 많으면 높은 스트레스를 느끼는 경우가 많았습니다.
남성의 경우 중간 정도 활동까지는 스트레스가 낮았지만, 높은 활동량에서는 스트레스 자각 정도가 높게 나타났습니다.
여성은 활동량이 많을수록 스트레스가 큰 경향이 있었습니다.
연구팀은 이번 연구가 이른바 '신체활동의 역설'에 정신 건강과 스트레스가 영향을 미친 것일 가능성을 보여준다고 설명했습니다.
신체활동의 역설은 일과 가사 등 여가 외 활동으로 몸을 많이 움직이는 경우 건강에 오히려 해로운 영향을 주는 것을 의미합니다.
연구팀은 "일과 가사로 일상적으로 몸을 많이 움직이는 사람이더라도 스트레스를 낮추기 위해 여가 시간에 조금이라도 몸을 움직이는 것이 중요하다"고 설명했습니다.
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