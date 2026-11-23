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DMZ국제다큐멘터리영화제와 연대하는 영화인·관객·시민 일동, 영화인연대, 문화연대는 11월 20일(금) 경기도의회에서 기자회견을 열고, 2027년 경기도 문화예술 예산 삭감 철회와 DMZ국제다큐멘터리영화제 예산 정상화를 촉구했다.참석자들은 경기도가 제출한 2027년 본예산안에서 DMZ국제다큐멘터리영화제 예산이 2026년 당초 예산 31억 원에서 71% 줄어든 9억 원으로 편성됐다고 밝혔다. 아울러 예술인 기회소득 사업 항목이 사라지고, 경기아트센터 운영 출연금 및 문화기반시설 확충 예산 등이 대폭 감소했다고 지적했다.기자회견 참석자들은 경기도의 예산 삭감이 지역 문화 생태계에 큰 위협이 될 것이라고 주장했다.하장호 문화연대 정책위원장은 문화 재정 정책에 꾸준한 지원이 필요하다고 강조하며, 경기도가 작은 문제를 침소봉대해 삭감 근거로 삼고 있다고 지적했다.정한석 부산국제영화제 집행위원장과 나바루 감독, 송정효 감독 등은 다큐멘터리 지원 사업과 영화제가 창작자들의 자립과 성장에 필수적인 기반임을 강조하며 안정적인 공공 지원을 요구했다.남아름 감독은 나흘 만에 국내외 영화인·관객·시민 1,200명 이상이 참여한 연서명 결과를 언급하며, 예산 삭감으로 인해 초청 취소 등의 외교적 결례가 발생했다고 밝혔다.이들은 경기도와 경기도의회에 ▲문화예술 분야 예산 삭감 및 사업 폐지 재검토 ▲DMZ국제다큐멘터리영화제 핵심 사업 예산 정상화 ▲DMZ Docs 인더스트리 재원 보장 및 안정적 지원 체계 마련 ▲문화예술 현장 목소리를 반영하는 투명한 협의 절차 마련 등 4가지 사항을 요구했다.사회를 맡은 백재호 영화인연대 공동대표는 마무리 발언에서 "DMZ국제다큐멘터리영화제는 경기도만이 가질 수 있는 영화제이고, 경기도의 자랑"이라며 "경기도와 경기도의회가 영화인·관객·시민과 함께 이 영화제의 다음 18년을 이야기하는 자리를 만들어 달라"고 촉구했다.영화인·관객·시민 1,200명 이상이 참여한 연서명은 오늘(23일) 경기도의회 문화체육관광위원회 예산 심사에 맞춰 제출될 예정이다.<사진 = 2026 DMZ영화제 공식 포스터, 제미나이(AI) 생성 일러스트>(SBS연예뉴스 김지혜 기자)