▲ 미국 정보당국 클레이턴 국장

미국의 기업과 정부 기관들이 낡은 시스템을 교체하는 과정에서 추가로 기술 장애와 서비스 중단 사태를 겪을 수 있다고 미국 정보당국 수장이 현지시간 22일 밝혔습니다.제이 클레이턴 미국 국가정보국(DNI) 국장은 CNN의 일요일 아침 시사 프로그램 '스테이트 오브 더 유니언'에 출연해 "진행 중인 시스템 업그레이드로 인해 오류, 공백, 서비스 중단이 발생하는데 이는 피할 수 없는 과정"이라고 말했습니다.이 발언은 도널드 트럼프 대통령이 최근 잇따른 기술 장애의 원인을 기업들의 시스템 업그레이드 때문이라고 언급한 지 며칠 만에 나왔습니다.그는 기술 발전이 기존 노후 시스템에 부담을 주고 있기 때문에 성능과 사이버 보안 업그레이드가 필요하다고 지적했습니다.11월 미국 핵심 인프라에서는 기술 장애 사태가 잇따라 터져 나왔습니다.항공편이 전국적으로 마비된 것을 비롯해 마이크로소프트 장애로 인해 이메일 서비스가 중단되고, 소프트웨어 버그로 인한 주요 은행의 업무 지연, 국가안보국(NSA) 네트워크도 일시적으로 끊어졌습니다.클레이턴 국장은 ABC 방송에도 나와 "이러한 장애들이 특정 국가가 배후에 있는 조직적인 사이버 공격의 결과가 아니라 기술 업그레이드 과정에서 나타난 것"이라는 기존 입장을 재차 강조했습니다.그는 미국 연방수사국(FBI)과 농무부를 겨냥한 별도의 사이버 공격 보도에 대해서는 수사당국이 적절한 때에 조사결과를 내놓을 것이라며 구체적인 언급을 하지 않았습니다.(사진=게티이미지)