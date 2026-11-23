<앵커>



경남 사천시에는 우주항공청과 KAI 등 전문 인력이 밀집해 있지만 교육 인프라가 부족합니다. 당초 추진하던 영재학교 유치가 불투명해진 가운데, 기존 외국인학교조차 활용하지 못하고 있다는 지적이 나오고 있습니다.



KNN 하영광 기자입니다.



<기자>



우주항공청과 KAI 등 첨단산업 인력이 밀집한 경남 사천시입니다.



교육 수요는 높지만 인프라는 턱없이 부족합니다.



추진하던 영재학교 유치마저 인근 진주시에 빼앗길 처지입니다.



[이숙미/경남 사천시 우주항공국장 : 우주항공청도 개청한 지 2년이 지났고, 연구인력들은 점점 늘어나고 있는 상황인데 사실 교육여건에 따른 인프라는 지금 이대로서는 부족한 상황(입니다.)]



반면 이미 사천에 자리 잡은 경남국제외국인학교는 학생 부족으로 경영난을 겪고 있습니다.



내국인 학생의 입학 문의가 많지만 해외 3년 거주 규정에 막혀 입학이 불가능합니다.



[수잔 이비/경남국제외국인학교 교장 : 지난 6년 동안 저희 학교에 입학하고 싶다는 문의가 정말 많이 들어왔습니다. 하지만 입학을 문의하는 학생들 대부분은 입학 자격이 되지 않습니다. 입학 자격이 안 되는 학생들을 보면 정말 안타까운 마음이 듭니다.]



사천시에 새로운 교육시설 유치가 어려운 상황에서, 이미 있는 외국인학교마저 제대로 활용하지 못하고 있다는 아쉬움이 나옵니다.



대전과 광주의 외국인학교는 최근 관련 규정을 개정해 해외 거주 요건을 없앴습니다.



정원의 절반까지 내국인 학생 입학이 가능합니다.



우주항공복합도시특별법에 경남외국인학교의 입학 규제를 완화하는 내용이 포함됐지만, 실제 제정까지는 넘어야 할 관문이 여전히 많습니다.



이 때문에 사천시가 지난 9일 상경집회를 통해 빠른 법 통과를 촉구한 가운데 서천호 국회의원실은 아예 별도로 외국인학교에 대한 법안 개정안을 준비하는 등 해결책 마련에 속도를 내고 있습니다.



(영상취재 : 권용국 KNN)



KNN 하영광