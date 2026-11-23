<앵커>



13년간 표류한 동해 망상1지구 개발사업이 속도를 내고 있습니다. 국제 교육도시를 목표로 국제학교와 대학교, 호텔, 대형 골프장 등이 조성될 계획인데요. 오는 2028년 착공이 목표입니다.



G1 방송 모재성 기자가 보도합니다.



<기자>



지난 2013년 경제자유구역으로 지정된 동해 망상 제1지구.



초기 사업자 포기와 후속 사업자 전세사기 연루 의혹 등으로 개발이 십수 년간 표류했습니다.



2024년 사업시행자를 새롭게 선정해 아파트 위주 계획에서 국제교육과 관광 기능을 강화한 변경안을 추진했고, 변경안이 지난달 산업통상자원부 경제자유구역위원회 심의를 통과했습니다.



지난주 승인 고시 절차까지 마무리되면서 사업 추진에 속도가 붙을 전망입니다.



사업의 핵심은 교육과 관광입니다.



부지 조성 예산만 7천600억여 원입니다.



리조트와 호텔, 대형 골프장 등 관광 시설이 조성되고, 유명 국제학교 2곳과 외국인 전용 대학교 1곳의 유치를 추진합니다.



[전호진/OO건설 망상 개발사업본부 부장 : 강원도에 인가를 받을 수 있는 최적의 좋은 학교를 유치하는 게 저희의 목표이기도 하고 사실 인구를 유입시키는 가장 좋은 앵커시설이 국제학교라고 저희는 판단을 하는 겁니다.]



강원경제자유구역청은 투자 유치를 위해 투자이민제를 적극 홍보하고 있습니다.



지난 12일에는 국내 최대 화교경제단체인 한국중화총상회와 업무협약을 체결했습니다.



투자이민제는 외국인이 지정 지역의 관광휴양 시설에 10억 원을 투자하면 거주 자격을 얻고, 5년 이상 투자를 유지하면 영주 자격을 주는 제도입니다.



[송광훈/강원경제자유구역청 투자유치지원관 : 주된 타깃은 동남아라든지 중국이라든지 중앙아시아 쪽의 부유층들을 생각을 하고 있습니다. 중화총상회가 글로벌한 네트워킹을 가지고 있기 때문에….]



망상 제1지구 개발 사업은 내년 7월까지 실시계획 승인을 완료하고, 2028년 상반기 착공을 목표로 하고 있습니다.



(영상취재 : 신익균 G1방송)



G1 모재성