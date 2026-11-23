<앵커>



충남 태안 앞바다에서 연락이 끊겼던 연안통발 어선 '해광호'의 선체가 수색 닷새 만인 어제(22일) 해저에서 발견됐습니다. 해경은 어젯밤부터 전문 잠수대원을 투입해서 수중 수색을 벌이고 있지만, 아직 실종자 7명의 소재는 파악하지 못하고 있습니다.



홍승연 기자입니다.



<기자>



해광호의 선체가 발견된 건 어제 오후 3시 26분쯤입니다.



지난 16일 오전 태안 안흥외항을 출항해 이튿날 새벽 마지막 위치를 보고하고 사라진 지 닷새 만입니다.



지난 20일과 21일 해광호에서 떨어져 나온 것으로 추정되는 부표가 잇따라 발견된 데 이어, 어제 바닷속에 침몰한 상태의 해광호 선체를 최종 확인한 겁니다.



위치는 충남 태안군 서격렬비열도 북서방 약 40km 해상 수심 53m 해저로, 당초 레이더 분석 등으로 추정한 침몰 위치에서 북동쪽으로 440m가량 떨어진 곳입니다.



그제 밤 해군 소해함 해남함이 음파탐지기로 선박으로 보이는 물체를 처음 찾아낸 데 이어, 구조함 통영함의 수중무인탐사기가 카메라로 해광호임을 식별했습니다.



선체가 확인되면서 해경은 실종된 한국인 3명과 인도네시아인 4명 등 선원 7명을 찾기 위한 수중 수색에 집중하고 있습니다.



어젯밤 중앙해양특수구조단 잠수대원들이 40분가량 입수해 잠수용 하상줄 연결 작업을 시도했지만, 수심이 50미터가 넘는 데다 수중 시야가 2~3미터에 불과해 수색 작업에 어려움을 겪은 것으로 전해졌습니다.



실종자 7명의 소재는 물론 선체 파손 여부나 사고 원인도 아직 파악되지 않았습니다.



해경은 기상과 유속, 물때 등을 고려해 잠수 여건이 확보되는 대로 추가 잠수대원을 투입하고, 오늘 선체 진입로 확보와 내부 수색에 주력할 방침입니다.



또 해역에 함정 27척과 항공기 8대를 투입해 실종자를 찾기 위한 해상과 항공 수색을 병행할 예정입니다.



(영상편집 : 이소영)