<앵커>



민주당 김민석 대표가 조희대 대법원장 탄핵소추안을 국회에서 처리하겠다는 뜻을 거듭 밝혔습니다. 국민의힘 장동혁 대표는 민주당이 탄핵부터 결정해 놓고 사유를 끼워 맞추고 있다고 반발했습니다.



김관진 기자입니다.



<기자>



오늘(23일) 민주당 최고위원회의에서 김민석 대표는 그동안 제기된 탄핵 사유만으로도 조희대 대법원장 탄핵이 충분하다고 말했습니다.



[김민석/민주당 대표 : 이미 누적된 탄핵 사유를 잘 정리해 탄핵소추 추진단을 중심으로 당 내외의 의견을 모아서 탄핵안을 준비하고 발의하고 처리해 갈 것입니다.]



한 전 총리 판결을 탄핵 사유에 넣을지를 두고 재검토 가능성까지 열어뒀던 민주당 추진단은 어제(22일) 첫 기자간담회에서 입장을 정리했습니다.



[노종면/민주당 의원 (어제) : 탄핵 추진단은 이번 판결의 내용에 대해서는 탄핵 사유로 삼지 않는다는 입장 분명하고요.]



추진단이 탄핵 사유로 꼽은 건 재판 절차입니다.



'상고심 3개월 이내 선고' 규정을 어겼다는 점, 합의기일을 선고기일로 바꿨다는 점 등을 꼽았습니다.



국민의힘은 민주당이 한 전 총리 판결 이튿날인 지난 20일 조 대법원장 탄핵을 당론으로 정한 점을 꼬집었습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 레고 조립하듯 탄핵 사유를 억지로 끼워 맞추고 있습니다. 탄핵 사유조차 찾지 못하는 깡통 탄핵입니다.]



또 이번 탄핵 추진에는 대법원장의 직무를 정지시켜 이재명 대통령의 재판 재개를 막으려는 의도가 깔려 있다고 주장했습니다.



민주당이 탄핵안의 연내 처리를 목표로 밝힌 가운데, 신장식 조국혁신당 대표는 오늘 민주당과 진보당 등에 공동 탄핵추진단을 꾸려 탄핵안을 신속히 의결하자고 제안했습니다.



(영상편집 : 이승희)