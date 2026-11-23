<앵커>



지난주 미국 증시 급락 여파가 월요일인 오늘(23일) 우리 증시에도 이어지고 있습니다. 코스피는 5% 넘게 하락하며 4,500대로 밀려났고, 코스닥은 장중 연저점을 경신하기도 했습니다.



정윤식 기자가 보도합니다.



<기자>



전 거래일보다 2.77% 내린 4734.90으로 출발한 코스피.



개장 이후 낙폭을 키우다 4,500선까지 밀렸습니다.



장 초반 매수세를 보이던 외국인들이 순매도로 돌아서면서 지수에 하방 압력을 가한 걸로 보입니다.



반도체 대장주인 삼성전자와 SK하이닉스도 6%대의 약세를 보이고 있습니다.



개인이 1천억 원, 외국인이 1천600억 원 안팎을 팔고 있고 기관이 사들이며 받치고 있습니다.



지난주 금요일 미국 증시 3대 주가지수가 일제히 하락하고 필라델피아 반도체 지수가 10% 넘게 폭락한 여파로, 코스피는 지난주 금요일 5% 하락에 이어 오늘도 약세를 면치 못하고 있습니다.



코스닥은 장중 한 때 낙폭이 3%까지 벌어지며 지난 6일 기록했던 장중 연저점을 경신했습니다.



이형일 경제부총리는 글로벌 반도체 부문의 변동성이 거시경제 전체의 변동성으로 증폭될 우려가 있다며, 정부가 대책 이행에 나서겠다고 말했습니다.



[이형일/경제부총리 : 증시안정펀드와 관련돼서는 현재 저희가 발표한 데 따라 예전에 조성되었던 펀드액만큼 시장 상황에 따라 가동하는 경우를 대비해서 필요한 절차를 이번에 점검하겠다.]



이 부총리는 다만 우리 증시의 하락세는 대외 불확실성이 높아진데 따른 이례적인 상황이라며, 증시안정펀드의 투입 시기와 규모는 시장 상황을 보고 판단하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 이재영, 영상편집 : 최혜란)