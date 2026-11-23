▲ 코스피와 코스닥 지수가 큰 폭으로 하락하며 거래를 시작한 23일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 스크린에 지수가 표시돼 있다.

코스피가 오늘(23일) 장중 5% 넘게 급락하자 프로그램 매도호가 일시효력정지, 즉 매도 사이드카가 발동됐습니다.한국거래소에 따르면 오늘 오전 11시 33분 51초 코스피200 선물지수 변동으로 유가증권시장의 프로그램 매도호가 효력이 5분간 정지됐습니다.발동 시점 기준 코스피200 선물지수는 전 거래일 종가보다 38.26포인트 낮은 714.50이었습니다.유가증권시장 매도 사이드카는 코스피200선물 지수가 5% 이상 하락해 1분간 지속되는 경우 발동됩니다.연이은 지수 급락에 코스피 매도 사이드카가 지난 20일에 이어 2거래일 연속 발동됐습니다.지난 20일 코스피 지수는 5.21% 하락한 바 있습니다.2거래일 연속 코스피 매도 사이드카가 발동된 것은 지난 5∼6일에 이어 약 2주 만입니다.오전 11시 37분 현재 코스피 지수는 전장보다 256.89 내린 4,613.07입니다.이후 낙폭이 5.7%대까지 확대돼 4,600선이 무너지기도 했습니다.삼성전자가 5.79% 하락해 17만 2천500원, SK하이닉스가 5.48% 내려 105만 2천 원에 거래되고 있습니다.같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 25.47포인트 하락한 620.21을 나타내고 있습니다.(사진=연합뉴스)