▲ 지난 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 한국시리즈 5차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기. 5회말 삼성 구자욱이 홈인 후 포효하고 있다.

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프로야구 은퇴 선수 모임인 일구회(회장 김광수)가 구자욱(삼성 라이온즈)과 곽빈(두산 베어스)을 올해의 최고 타자와 최고 투수로 선정했다고 오늘(23일) 밝혔습니다.일구회는 2026 뉴트리디데이 일구상 최고타자상과 최고투수상 등 4개 부문 수상자를 이날 발표했습니다.구자욱은 올 시즌 타율 0.371, 출루율 0.458로 두 부문에서 1위에 올랐습니다.정교한 타격과 뛰어난 선구안으로 삼성 타선을 이끈 그는 주장으로서 발휘한 리더십도 높이 평가받았습니다.곽빈은 올 시즌 11승 7패에 평균자책점 2.24를 기록하고 삼진 197개를 잡아냈습니다.평균자책점과 탈삼진 모두 리그 1위였습니다.신인상은 한화 이글스 포수 허인서에게 돌아갔습니다.허인서는 올 시즌 한화의 안방을 지키며 타율 0.283에 홈런 20개를 때렸습니다.부상과 재활을 딛고 지난해 9월 1군에 복귀한 뒤 올 시즌 데뷔 처음으로 규정이닝을 채운 NC 다이노스 투수 구창모는 의지노력상을 받습니다.일구회는 앞서 일구대상 수상자로 KIA 타이거즈 김도영을, 고교야구 최우수선수(MVP)로 부산고 하현승을 선정했습니다.전체 11개 부문 가운데 나머지 5개 부문 수상자는 추후 발표합니다.시상식은 12월 7일 오전 11시 서울 강남구 청담동 리베라호텔에서 열리며 IB스포츠와 네이버가 생중계합니다.(사진=연합뉴스)