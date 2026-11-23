▲ 장윤기

'여고생 살해범' 23살 장윤기의 성범죄 목적 규명 단서를 폐기한 경찰관 부친이 중징계 처분을 받았습니다.광주경찰청은 기자단 간담회를 열어 장윤기 부친인 장모 경감에게 중징계 처분을 내렸다고 밝혔다.경찰공무원의 중징계는 파면·해임·강등·정직 등으로 구분됩니다.경찰은 징계 처분에 불복하는 소청심사 신청 절차가 남았기 때문에 정확한 징계 수위는 공개할 수 없다고 설명했습니다.장 경감은 지난 5월 아들이 저지른 사건 이후 휴직을 신청한 상태에서 이번 징계 처분을 받았습니다.장 경감은 성범죄 목적으로 여고생을 살해한 아들의 자취방에서 '훼손된 리얼돌' 등 주요 증거의 실물을 폐기해 경찰청 감찰을 받았습니다.그는 친족이 가족을 위해 죄를 범한 경우에는 처벌하지 않는 형법상 특례 덕분에 증거인멸죄 등의 형사처벌은 피했습니다.장 경감에게 리얼돌 실물 등을 넘겨준 광주 광산경찰서 소속 형사들은 증거인멸교사 등 혐의로 기소돼 1심 재판을 받고 있습니다.경찰청은 장윤기 사건을 계기로 경찰관 가족이 연루된 사건은 연고지와 무관한 다른 경찰관서가 맡는 상피제를 도입했습니다.