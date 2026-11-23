박근혜 정부 시절, 이른바 국정 농단 사건 등으로 복역하다 형집행정지를 받은 최서원(개명 전 최순실) 씨의 딸 정유라 씨가 어머니의 병원비를 지원해 달라며 거듭 도움을 요청했습니다.



정 씨는 어제(22일) 자신의 SNS에 최 씨의 건강 상태가 매우 안 좋아 치료비 지원이 꼭 필요하다며 "교도소로 돌려보낸다면 정말 돌아가신다"라고 올렸습니다.



병원비는 "현재 일부를 납부해 일주일 유예 기간을 받았다"면서 "2월까지 교도소로 돌아가지 않고 재활 치료를 받기 위해선 병원비가 더 필요하다"고 언급했습니다.



정 씨는 앞서 지난 18일에도 '저희 엄마를 도와주세요. 살려주세요' 라는 제목의 글을 올리곤 "최후의 순간까지 박 대통령님 편이었던 어머니를 제발 외면하지 말아달라"며 병원비 지원을 또 한 번 호소한 바 있습니다.



정 씨는 "이영돈 PD님 채널에 가서 무릎까지 꿇었는데 정말 그게 제 진심"이라고도 밝혔습니다.



정 씨는 이영돈 TV에 출연해선 "병원비가 2~3주에 천만 원 정도 들어가"고 있고 "내년 2월까지 병원에 계시려면 5천만 원 이상이 더 필요하다"고 말했습니다.



재산 상황에 대해선 "어머니 재산은 추징금과 벌금 때문에 경매로 처분돼 지금 남은 돈이 없다"고 밝혔습니다.



정 씨는 어머니 최서원 씨가 패혈증 증세와 더불어 어깨와 허리 수술 후 거동조차 어려운 상태라고 덧붙였습니다.



국정농단 사건 등으로 총 21년 형이 확정된 최서원 씨의 형집행정지 기간은 내년 2월까지 연장된 것으로 알려졌습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 이다인, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)