▲ 수술실 자료사진

돼지 신장을 이식받은 미국의 한 50대 여성이 이식 1년이 됐지만 별다른 부작용 없이 생활하고 있어 이종 간 장기 이식 가능성을 보여주는 이정표로 평가받고 있습니다.현지시간 22일 미 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 뉴햄프셔주의 몰리 팰코(58)는 이날 '매스 제너럴 브리검 이식 센터'에서 돼지 신장을 이식받은 뒤 1년이 지나는 기록을 세웠습니다.팰코는 선천적 질환으로 신장이 손상된 채 태어나 투석 치료를 받던 중 돼지 신장을 이식받았고, 그는 유전자 변형 돼지의 신장을 이식받고 가장 오래 생활한 사람이 됐습니다.그는 이식 직후에는 합병증이 있기도 했으나 올해 2월 이후로는 전혀 입원도 하지 않는 등 안정적인 생활을 누리고 있다고 합니다.돼지 신장 이식 이후에도 여전히 금방 피곤하고 공공 장소에서는 감염을 피하기 위해 마스크를 쓰지만 투석 중에는 할 수 없었던 운전도 다시 할 수 있게 됐습니다.최근에는 여행 허가도 받아 올해 크리스마스에는 콜로라도에 있는 가족을 방문할 날을 기대하고 있다고 합니다.팰코는 "새 신장을 받은 이후에는 생활이 거의 정상이 됐다"며 "돼지 신장을 최대한 오래 유지하기 위해 노력하고 만약 영원히 그럴 수 있다면 믿을 수 없는 일이 될 것"이라고 말했습니다.매스 제너럴 브리검 이식 센터는 지난 2024년 이후 바이오테크 기업 'eGenesis'가 개발한 돼지 신장을 환자 6명에게 이식했습니다.첫 번째 환자는 이식 직후 심장질병으로 숨졌고 다른 두 명은 각각 8개월과 9개월 간 돼지 신장을 지닌 채 생활했습니다.또 다른 두 명은 올해 돼지 신장을 이식받아 생활하고 있습니다.캐나다 맥길대의 토머스 슐리피 박사는 장기 이식이 가능해진 후 최대 과제는 장기 부족이었다며 "종 간 이식(이종 이식)이 장기 부족 문제를 해결할 수 있다면 모든 것이 바뀔 것"이라고 했습니다.장기 공유 연합 네트워크(UNOS)에 따르면 미국에서는 약 9만명이 신장 이식 대기자 명단에 올라와 왔지만, 작년의 경우 신장 이식이 2만6천건 미만이었습니다.전문가들은 돼지 장기 사용이 아직 실험 단계에 있지만 팰코의 사례는 이종 장기 이식의 가능성을 보여주는 의학적 이정표라고 평가하고 있습니다.팰코의 장기 이식을 진행했던 매스 제너럴 브리검 이식 센터의 리어나도 리엘라 박사도 "(팰코 사례는) 장기 이식이 실현 가능하다는 자신감을 준다"고 전했습니다.하지만 일각에서는 동물 장기 이식에 따른 부작용 우려도 나옵니다.동물 장기 이식 비판론자들은 돼지 장기를 이식하는 과정에서 인수공통감염병이 인류에 전파될 수도 있다고 지적합니다.이 때문에 팰코도 69가지 유전자 편집 과정을 거친 돼지로부터 신장을 이식받았습니다.면역 체계를 억제해 장기 이식 거부를 막으면서도 환자가 감염과 싸우는 능력을 잃지 않도록 하는 것 등과 같은 의학적 어려움도 남아 있습니다.또 동물 장기 이식 기술에 편중되는 현상이 벌어지면 고혈압과 당뇨병 등 신장을 손상하는 만성 질환을 예방하고 관리하기 위한 노력의 필요성이 간과되지 않을까 하는 우려도 제기됩니다.캐나다 웨스턴온타리오대 바이오윤리센터 연구원 애덤 네그리는 "장기 공급을 늘리고 장기의 필요성을 줄일 방법들이 우리에게 있다"며 "더 많은 장기 기증자를 등록하고 생체 신장 기증을 장려해야 한다"고 강조했습니다.(사진=픽사베이)