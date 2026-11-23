▲ 카니 캐나다 총리(왼쪽)와 트럼프로 분장한 희극인 마크 크리치(가운데)

마크 카니 캐나다 총리가 현지시간 지난 21일 수도 오타와에서 열린 연례 의회 기자단 만찬에서 도널드 트럼프 미국 대통령을 흉내 내기로 유명한 '모방 배우'를 무대로 불러 세웠습니다.화제의 배우는 캐나다 CBC 방송의 시사 풍자 프로그램에 출연하는 마크 크리치.이날 만찬에서 트럼프 대통령과 똑같이 분장한 그는 트럼프 특유의 목소리, 몸짓, 악수 습관까지 관객들 앞에서 흉내 내며 좌중의 폭소를 자아냈습니다.특히 무역·관세 갈등으로 시험대에 오른 미국과 캐나다 관계를 비틀어 풍자할 때 가장 큰 웃음이 터져 나왔습니다.트럼프 대통령을 성대모사한 크리치는 카니 총리를 향해 "마크, 우리 정말 대단한 거래를 성사할 거야. 난 마크라고 불러. 면전에서 '주지사'라고 부르지 않는 건 내가 겁쟁이라서 그래"라고 너스레를 떨었습니다.트럼프가 캐나다를 '51번째 주'로 만들자고 여러 차례 제안했던 것을 비꼰 것입니다.그러면서 "하지만 정말 좋은 거래를 성사할 거야. 딱 하나 걸림돌이 있다면 바로 나야. 난 미쳤거든"이라고 펀치라인을 날렸습니다.캐나다 총리 만찬 석상에서 이뤄진 '트럼프 풍자'가 유달리 주목받는 것은 최근 불편한 이웃으로 전락한 양국 관계 탓입니다.카니는 미국이 동맹과 우방국들을 향해 고강도 관세 부과 방침을 밝히고 있는데 항의하면서 트럼프에 맞서는 핵심 인물로 자리매김하고 있다고 미국 워싱턴 포스트(WP)는 22일 평가했습니다.카니 총리는 기자단 만찬 석상의 분위기를 "만만치 않은 자리"라고 표현한 뒤 "저는 백악관 집무실에도 혼자 있어 봤다. 새로 바뀐 인테리어 디자이너와 함께 말이야"라고 트럼프 대통령과 백악관 집무실에서 마주했던 '불편한' 경험을 꼬집기도 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)