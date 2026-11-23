▲ 호르무즈 해협

국제유가가 중동 지역의 긴장 악화에도 원유 수출 회복세에 하락세를 보이고 있습니다.오늘(23일) 블룸버그통신에 따르면 브렌트유는 현지시간 지난 20일 0.6% 상승 마감 후 배럴당 92달러 아래로 떨어졌고 미 서부 텍사스산 원유(WTI)는 83달러 수준을 보였습니다.최근 호르무즈 해협에서 유조선 공격이 빈번해지는 등 교전이 격화되고 있지만 페르시아만 해역에서는 여전히 원유 수송이 이뤄지고 있습니다.브렌트유는 도널드 트럼프 미국 대통령이 중간선거 이후 이란에 대한 추가 공격을 보류하면서 이달 들어 약 20% 하락했습니다.호주 커먼웰스은행(CBA) 이코노미스트 존 오는 "현재 중동에서 유출되는 원유로 전 세계 원유 재고가 증가할 것으로 예상된다"며 "다만, 미국과 이란 간 분쟁이 격화될 수 있다는 우려 때문에 시장은 현재 배럴당 25~30달러의 프리미엄을 반영하고 있다"고 진단했습니다.최근 이란은 미군이 주둔 중인 바레인을 다시 공격했고, 이란 지원을 받는 예멘 후티 반군은 수도 리야드를 포함한 사우디아라비아에 대한 공격을 지속하고 있습니다.트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에 "이란이 지난주에 1년여 만에 가장 많은 미사일과 드론을 발사했다"고 밝혔습니다.하지만 이런 적대 행위에도 공급 전망은 여전히 견고해 국제에너지기구(IEA)는 이번 분기에 하루 약 200만 배럴의 공급 과잉이 발생할 것으로 예측했습니다.(사진=게티이미지)