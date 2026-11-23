그룹 에이티즈(ATEEZ)가 미국 빌보드 메인 앨범 차트에서 통산 네 번째 정상에 오르며 글로벌 최정상 그룹의 위상을 다시 한번 입증했다.



미국 음악 전문 매체 빌보드가 22일(현지시각) 공식 홈페이지를 통해 발표한 차트 예고 기사에 따르면, 에이티즈의 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)'은 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 1위를 차지했다.



이로써 에이티즈는 정규 2집 '더 월드 에피소드 파이널 : 윌(THE WORLD EP.FIN : WILL)', 미니 11집 '골든 아워 : 파트 2(GOLDEN HOUR : Part.2)', 미니 14집 '골든 아워 : 파트 5(GOLDEN HOUR : Part.5)'에 이어 통산 네 번째 '빌보드 200' 정상을 밟는 대기록을 세웠다.



국내 음반 시장에서의 기세 역시 뜨겁다. 에이티즈는 지난 13일 발매한 미니 15집으로 음반 판매량 집계 사이트 한터차트 기준 초동 판매량(발매 후 일주일간 음반 판매량) 205만 장을 돌파하며 데뷔 첫 더블 밀리언셀러에 등극했다. 이는 전작의 초동 판매량인 188만 장을 훌쩍 뛰어넘은 수치로, 자체 최고 기록까지 갈아치우며 가파른 성장세를 증명했다.



이번 신보는 '크래시 투 비긴(CRASH TO BEGIN)'이라는 메시지 아래, 충돌을 끝이 아닌 새로운 시작으로 받아들이고 스스로의 한계를 넘어 앞으로 나아가겠다는 에이티즈의 단단한 의지를 담았다. 타이틀곡 '업(UP)'은 강렬한 브라스와 폭발적인 베이스가 어우러진 곡으로, 더 높은 곳을 향한 자신감 넘치는 메시지와 파워풀한 퍼포먼스가 돋보인다.



국내 초동 커리어 하이에 이어 미국 '빌보드 200' 통산 네 번째 1위라는 이정표를 추가한 에이티즈는 글로벌 행보에 더욱 박차를 가한다. 에이티즈는 내년 1월 22일부터 24일까지 인천에서 2027 월드투어 '제로 투 올(ZERO TO ALL)'의 화려한 포문을 연 뒤 일본, 유럽, 북미, 남미를 순회하며 전 세계 팬들과 만날 예정이다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)