일본 애니메이션 '극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀'이 전국 300만 관객을 돌파하며 올해 개봉한 애니메이션 영화 흥행 1위에 올랐다.



23일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 '극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀'이 20일부터 22일까지 전국 9만 1,328명을 동원해 주말 박스오피스 2위를 기록했다. 6주 연속 주말 박스오피스 1위를 달렸지만 지난 18일 개봉한 한국 영화 '폭설'에 밀려 1위 자리를 아쉽게 내줬다.



그러나 '극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀'은 개봉 53일째인 지난 21일 전국 300만 고지에 오르는데 성공했다. 이는 '토이 스토리5'(누적 295만 명)의 성적을 넘어선 2026년 개봉 애니메이션 최고 흥행이다.



'극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀'은 보수 100배라는 달콤한 유혹에 빠져 미지의 섬으로 떠난 치이카와 일행이 섬에 숨겨진 비밀을 파헤치는 토벌 미션을 그린다. 이른바 '먼작귀'(원제 'なんか小さくてかわいいやつ(난카 치이사쿠테 카와이이 야츠)'를 줄인 말로, '뭔가 작고 귀여운 녀석'라 불리는 캐릭터)는 어린이 관객들의 큰 사랑을 받으며 흥행의 원동력이 됐다.



여기에 현대 사회의 비정한 생존 경쟁이라는 주제의식이 성인 관객들에게도 큰 공감과 울림을 선사하며 어린이용 애니메이션을 넘어선 확장성을 발휘했다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)