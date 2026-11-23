▲ 김성완 청와대 대변인이 23일 춘추관에서 국민안전플러스 프로젝트 관련 브리핑을 하고 있다.

청와대는 오늘(23일) "관계성 범죄를 비롯한 사회적 약자 대상 범죄에 대해 더 강력하게 대응하겠다"고 밝혔습니다.김성완 청와대 대변인은 23일 브리핑에서 "오는 25일부터 '여성폭력 추방 주간'이 시작된다"며 이런 계획을 공개했습니다.이어 정부에서 종합대책을 마련 중이라며 "스토킹 범죄 가해자의 접근금지 기간 연장, 흉악범을 사회로부터 영구 격리하는 가석방 없는 무기형 등이 검토되고 있다. 실효성 있는 피해자 보호를 위한 민간 경호, 지능형 폐쇄회로(CC)TV 등 안전조치 확대도 추진 중"이라고 설명했습니다.가석방 없는 무기형 도입의 구체적 시점과 관련해서는 "범정부 대응 태스크포스(TF)가 구성돼 발표할 종합대책에 로드맵이 포함될 것"이라고 부연했습니다.아울러 "국민이 안심하고 일상생활을 영위할 수 있도록 범죄 예방부터 가해자 관리, 피해자 보호까지 아우르는 실효성 있는 대책이 준비되는 대로 보고 드리겠다"며 "범죄에는 엄정히 대응하고 위험은 선제적으로 차단하며 피해자는 더 두텁게 보호하겠다"고 강조했습니다.이날 브리핑은 지난 15일 임광현 대통령 비서실장이 '내 삶을 지키는 정부, 국민안전 플러스 프로젝트'를 발표한 데 따른 것입니다.김 대변인은 "국민들이 안심하고 일상생활을 영위할 수 있도록 프로젝트 기간 매주 초 정례 브리핑을 통해 주요 성과와 한 주간의 계획을 설명하겠다"고 밝혔습니다.지난 1주일간의 주요 성과로는 이재명 대통령의 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 관련 순방에서 한-아세안, 한-메콩 정상회의와 태국·필리핀과 정상회담 등을 통해 경찰 협력 사업의 실현 등 스캠 범죄에 대한 공동 대응 노력을 끌어낸 점을 들었습니다.아울러 불법 사금융, 불법 전단지, 사이버 성폭력, 사이버 도박 등에 대한 특별 단속을 꾸준히 추진 중이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)