▲ 한국프로축구연맹 기.

한국프로축구연맹이 최근 불거진 일부 시민구단의 횡령과 임금 체불 등 운영상 문제에 대해 고개를 숙이고, 로스터 제도 도입과 재정건전화 규정 강화를 골자로 한 쇄신안을 내놨습니다.연맹은 "최근 일부 시민구단에서 발생한 불미스러운 횡령 사건과 임금 체불 등 운영상 문제로 K리그를 아껴주시는 축구 팬과 국민께 실망을 끼쳐드린 점을 깊이 사과드린다"고 밝혔습니다.이어 "특히 지자체 지원금으로 운영되는 시민구단에서 투명하고 책임 있는 운영이 이뤄지지 못한 데 대해 무거운 책임감을 느끼며 깊이 반성하고 있다"고 밝혔습니다.연맹은 지난달 워크숍에 이어 지난 19일 K리그2 구단 대표자 회의를 열고, 모든 구단의 동의를 얻어 재정 건전화를 위한 제도 개선안을 마련했습니다.먼저 구단별 등록 선수를 최대 25명으로 제한하는 '로스터 제도'를 신설합니다.다만 유소년 육성과 젊은 선수의 출전 기회 보장을 위해 22세 이하(U-22) 선수는 인원 제한 없이 등록할 수 있도록 예외를 뒀습니다.재정건전화 규정도 한층 깐깐해집니다.현재 전체 예산의 70% 이내로 묶어둔 선수단 인건비 상한선을 60% 이내로 낮추고, 기존에 선수에게만 적용하던 산정 기준에 코칭스태프 인건비까지 포함합니다.과도한 인건비 지출을 줄여 유소년 투자와 마케팅 등 구단 경쟁력 강화 분야로 자원이 적절히 쓰이도록 유도하겠다는 취지입니다.새 제도는 구단의 준비를 돕기 위해 1년간 유예기간을 거쳐 2028시즌 K리그2에 우선 도입합니다.K리그1 확대 적용 시점은 제도 안착 여부와 각 구단 상황을 종합적으로 고려해 추후 확정할 예정입니다.최근 K리그2에서는 파주 프런티어 FC가 두 달째 선수단 급여를 정상 지급하지 못하는 임금 체불 사태를 겪고, 김포FC에서는 회계 담당 직원의 80억 원대 공금 횡령 사건이 드러나 대표이사 해임으로 이어지는 등 일부 시민구단의 부실 운영 논란이 잇따랐습니다.연맹은 이번 쇄신안과 별개로 명백한 문제가 드러난 구단에 대해서는 클럽라이선스 및 재정건전화 규정 저촉 여부를 면밀히 살펴 권한 내에서 취할 수 있는 조치를 적극 검토 중이라고 설명했습니다.연맹 관계자는 "쇄신안이 구단의 합리적인 운영으로 이어지도록 안착에 힘쓰겠다"며 "외부의 엄중한 지적과 비판을 겸허히 수용하고 K리그의 건전한 발전을 위해 책임을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)