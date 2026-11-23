▲ 한일여성기자, 언론계 성평등 해법 모색 도쿄 첫 포럼

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한일 여성 기자들이 한자리에 모여 양국 미디어 업계의 성평등과 지방 소멸 문제의 구조적 해법을 모색했습니다.한국여성기자협회와 일본여성기자협회는 지난 21일 일본 도쿄 일본프레스센터에서 제4회 한일여성기자포럼: '한일 뉴스룸에서의 다양성'을 개최했습니다.한국여성기자협회의 제안으로 시작된 한일여성기자포럼은 지난 2023년부터 3년간 서울에서 열렸고, 지난해 일본여성기자협회가 출범하면서 이번에 처음으로 도쿄에서 열렸습니다.이번 행사에는 한국 측 참가자 30여 명을 비롯해 한일 언론인과 정치인, 기업인 등 2백여 명이 참석해 양국 미디어 분야의 성평등 실현 방안에 대한 의견을 교환하고 교류의 시간을 가졌습니다.나카무라 시로 일본신문협회 회장 겸 아사히신문사 회장, 호리키 타쿠야 일본민간방송연맹 전무이사, 야마구치 도시카즈 요미우리신문그룹 사장, 사와이 도시미쓰 교도통신 사장 등 일본 언론계 주요 인사들이 참여해 의미를 더했습니다.아키야마 리사 일본여성기자협회 대표는 "일본과 한국은 성평등 실현에 있어 공통의 과제가 있다"면서 "올해 세계경제포럼이 발표한 성평등 지수에서 일본은 145개국 가운데 117위, 한국은 101위로 양국 모두 하위권에 머물렀다"고 지적했습니다.이어 "미디어는 사회의 다양한 목소리를 반영하고 사회에 전달해야 하는 책무가 있다"며 "성평등은 중요한 과제 중 하나"라고 말했습니다.최문선 한국여성기자협회 회장은 "언론계 성평등의 중요성을 우리 스스로 알려야 한다"면서 "더 좋은 사회를 만들기 위해 양국 협회가 손잡고 나아가야 한다"고 강조했습니다.