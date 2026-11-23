코스피가 4,600선까지 밀려난 가운데, 지수가 4,000선까지 더 내려갈 수 있다는 분석이 나왔습니다.



KB증권은 오늘(23일) 보고서를 통해, 지난 20일 종가인 4,869.96을 기준으로 산출한 코스피의 주가순자산비율, PBR이 1.2배로, 이번 상승장 고점이었던 2.59배보다 53.7% 하락했다고 밝혔습니다.



과거 상승장에서 고점 대비 저점까지 PBR이 약 60% 하락했던 사례를 적용하면 추가 하락 가능성이 열려 있다는 겁니다.



PBR이 1.1배까지 떨어지면 코스피는 4,460선, 1배까지 밀리면 4,050선까지 내려가 현재보다 8%에서 최대 16% 넘게 추가 하락할 수 있다고 내다봤습니다.



최근 증시를 짓누르는 건 미국의 금리 인상 우려와 AI 관련 대형 악재들입니다.



미국 민주당의 상·하원 장악 이후 데이터센터 규제 우려가 커진 데다, 연준의 AI 하방 위험 언급, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자의 사임까지 겹치며 뉴욕증시 나스닥지수가 5% 넘게 급락했습니다.



신규 상장한 앤트로픽 역시 상장 이틀 만에 주가가 8.5% 떨어지며 투자 심리를 위축시켰습니다.



여기에 다음 달에도 젠슨 황 전 CEO의 미 의회 출석 요구와 연준의 FOMC 회의, 주요 20개국 정상회의 등 굵직한 이벤트가 줄줄이 예고돼 있어 연말까지는 높은 변동성 속에 바닥을 다지는 장세가 이어질 전망입니다.



다만 KB증권은 "실리콘밸리와 정치권의 잡음 속에서도 AI 투자의 큰 방향성은 바뀌지 않을 것"이라며, "내년 초 물가 상승 압력이 완화되고 연준의 긴축 우려가 누그러지면 증시가 본격적인 반등의 계기를 찾을 수 있을 것"으로 내다봤습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 이유진, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)