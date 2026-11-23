▲ '별장 권극평에게 메주를 보낸다'는 내용의 목간

"별장 권극평 댁에 올림. 메주로 20말을 넣음."얇고 기다란 나뭇조각 위로 글자가 또렷합니다.크기가 조금은 다른 글자는 총 16자이며, 윗부분은 모서리를 다듬었고 매듭을 살짝 묶은 모습입니다.약 800년 전 서해 바닷길을 따라 운반된 화물에 붙은 운송장일까, 물건을 받는 사람은 고려 무신 정권기의 관료였던 별장 권극평으로, 20두 단위로 포장한 메주를 보내면서 남긴 기록으로 추정됩니다.오랜 기간 충남 태안군 근흥면 마도 앞바다에 잠들어 있던 목간은 2009년 수중 발굴 조사를 거쳐 그 모습을 드러냈고, 당대 사람들의 생활상을 엿볼 수 있는 역사와 함께합니다.1976년 전남 신안 앞바다에서 시작된 한국 수중고고학 50주년을 맞아 태안 일대에서 발견된 옛사람의 기록이 특별 공개됩니다.국립해양유산연구소는 다음 달 25일부터 태안수중유산박물관에서 '바다의 시간, 사람의 기록 - 서해에서 만난 천년의 역사' 특별전을 선보인다고 오늘(23일) 밝혔습니다.태안 마도 일대를 포함해 서해 중부 해역의 주요 발굴 성과를 한자리에 모았습니다.연구소 관계자는 "먼 시간을 돌아 세상 밖으로 나온 서해 중부 해역의 유물을 사람과 유물, 그리고 바다의 뜨거운 이야기로 풀어낸 전시"라고 소개했습니다.전시는 칠흑 같은 바닷속에서 역사를 찾는 사람들을 조명하며 시작되며, 잠수사들에게 생명줄 역할을 하는 엄빌리컬 호스, 무인잠수정, 3차원 기술을 활용한 지층 탐사기와 음파 탐지기 등이 소개됩니다.수중유산은 그 가치를 돈으로 따질 수 없는 것이므로 결코 파괴·도굴하거나 불법으로 거래해서는 안 된다는 수중유산 보호 서약서 내용처럼 바다에서 건져 올린 각종 유물이 흥미를 끕니다.2007년부터 2008년 태안선에서 발견된 청자 발우 167점은 크기가 다른 그릇들을 포갠 뒤, 그 사이를 짚으로 채워 정성껏 포장한 모습입니다.안산 대부도 2호선에서 발견된 대형 도기 항아리, 900년 전의 감 씨와 곶감 과육 등은 당시 사람들의 먹거리를 복원할 수 있는 증거가 되고, 태안 마도 해역에서 발견된 항아리 속 된장과 젓갈 흔적도 주목할 만합니다.이번 전시에서는 태안선과 마도 1부터 4호선에서 발견된 목간과 죽찰 28점을 생생하게 볼 수 있습니다.한양의 광흥창에 세곡과 공물을 운반하던 조선시대 조운선의 실체를 밝혀낸 마도 4호선 출수 목간, 참기름을 보낸다는 내용이 적힌 마도 2호선 출수 죽찰 등도 포함됩니다.연구소 관계자는 오늘날의 배송 기록처럼 당시 해상 물류의 모습을 생생하게 전하며, 기존 문헌에서는 찾아볼 수 없었던 사람들의 이야기를 들려주는 유물이라고 설명했습니다.목간과 죽찰은 12월 6일까지 약 2주만 진품이 공개될 예정입니다.연구소는 50년간 이어온 수중 발굴의 발자취를 되돌아보고, 아직 바닷속에 잠들어 있는 역사의 흔적과 앞으로 펼쳐질 미래를 조명하는 자리가 되길 바란다고 덧붙였습니다.전시는 다음 해 5월 2일까지 이어집니다.(사진=국립해양유산연구소 제공, 연합뉴스)