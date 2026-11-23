맨체스터 유나이티드의 새 사령탑 마우리시오 포체티노 감독이 리버풀과의 데뷔전에서 0대 4 완패를 당했습니다.



맨유는 전반 8분 요로의 퇴장으로 수적 열세에 놓이며 어려운 경기를 치렀는데요.



포체티노 감독은 경기 후 기자회견에서 "세계 최고의 팀이라도 같은 상황이라면 4골 이상을 내줄 수 있다"며 선수들의 노력을 강조했습니다. 대패에도 긍정적인 평가를 내놓는 한편, 맨유의 과거 부진을 묻는 질문에는 불편한 기색을 드러내기도 했습니다.



포체티노 감독의 데뷔전 기자회견을 <스포츠머그>에서 전해드립니다.



(구성·편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)