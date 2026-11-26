⚡ 스프 핵심요약



한국 명품 시장의 급격한 성장 둔화와 '가격 인하'의 등장: 두세 달에 한 번꼴로 값을 올리던 한국 명품 시장의 매출 신장률이 올해 2분기 40%대에서 10월 10% 안팎으로 꺾였으며, 구찌·부쉐론·반클리프 아펠 등이 국내 제품 가격표를 이례적으로 낮추기 시작했습니다.



글로벌 명품 제국의 위기와 '립스틱 효과': 베인앤컴퍼니 추산 세계 명품 소비자가 6,000만~7,000만 명 감소하고 세계 시장이 2년 연속 뒷걸음질 치면서, 파리 증시 시총 1위 자리마저 LVMH에서 화장품 기업 로레알로 교체되었습니다.



과시 소비의 퇴조, 중고 시장의 부상, 그리고 브랜드의 생존 전략: 로고를 드러내는 과시형 신제품 대신 개인의 만족과 합리적 가치를 중시하는 '중고 명품' 시장이 급성장하자, 명품 하우스들은 진입 장벽을 낮춘 중저가 라인 확대와 카페·화장품 등 '경험 소비'로 돌파구를 모색하고 있습니다.

01. "오늘이 제일 싸다"던 나라

02. 근데 요즘 좀 이상하다?

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이은희 | 인하대 소비자학과 명예교수

명품 구매 자체가 그렇게 비싼 가격을 주고 구매할 만큼 구매와 소비 자체가 너무나 즐겁고 만족스럽고 그러기에는 너무나 변화나 다양성이 좀 부족한 거 아닌가. 증가율이 떨어졌다는 것이 하나의 사인일 수도 있다. 저는 그렇게 생각을 해요.

03. 명품도 가격을 내린다고?

04. 바다 건너는 더 심각하다고?

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임란 아메드 | The Business of Fashion 편집장

어떤 핵심 제품들은 5년 사이에 가격이 100%나 올랐습니다. 이걸 어떻게 설명할 수 있을까요?



안드레아 구에라 | 프라다 CEO

가격에 관한 이야기가 나온다는 것 자체가 문제가 있다는 뜻입니다.

05. 가방 대신 립스틱?

06. 새 명품 대신 중고 명품?

중고 명품 플랫폼 이용자

(명품도) 트렌드라는 게 있는 것 같은데, 조금 지나면 사실 그 샀던 명품이 그 흐름이나 그 트렌드나 그 유행을 좀 못 따라가는 경우가 있어서 그럴 때는 이제 (중고) 판매를 하기도 하는 것 같고, 새 걸로 사려면 고가고 하니까 부담될 때는 이제 중고 명품 숍에서 사기도 하는 것 같고.

07. 살길 찾는 명품

이은희 | 인하대 소비자학과 명예교수

소비자로 하여금 그야말로 재벌, 옛날식으로 하면 귀족의 라이프를 체험할 수 있게끔 다방면으로 접근하겠다 뭐 이런 건데, 저는 그런 접근 방법으로 공략할 수 있는 소비자층도 물론 있기는 있지만 (기본인) 가방이 조금 더 다양화되고 더 근사하고 좀 그러면 더 좋지 않을까.

Deep Dive Q&A

백화점 문이 열리기 전부터 늘어선 줄. 아예 줄 서는 알바까지 생길 정도였습니다. 가격을 올리고 또 올려도 명품은 날개 돋친 듯 팔렸습니다. 그런데 올해 2분기까지만 해도 40%를 넘던 백화점 명품 매출 증가율이 3분기엔 20%대, 지난달엔 10% 안팎까지 내려왔습니다. 급기야 콧대 높던 명품 브랜드들이 가격을 내리기 시작했습니다. 바다 건너에선 화장품 회사가 루이비통 그룹을 제치는 일까지 벌어졌습니다. 명품 오픈런, 이제 끝나는 걸까요?한국은 명품 회사들에게 특별한 시장입니다. 샤넬코리아는 지난해 1월, 3월, 6월, 9월, 11월, 두세 달에 한 번꼴로 값을 올렸습니다. 그런데도 매출은 사상 처음 2조 원을 넘었고, 영업이익은 4분의 1 가까이 늘었습니다. 에르메스코리아도 지난해 처음으로 연 매출 1조 원을 넘었습니다. 에르메스의 인기 가방 '피코탄18'은 1년여 만에 137만 원, 33% 넘게 올랐습니다. 롤렉스 서브마리너는 올해 첫날 1,470만 원에서 1,554만 원이 됐습니다.샤넬은 가격 인상이 제품의 희소성과 브랜드 가치를 지키기 위한 필수 조치라고 설명하는데, '가격 맞추기'도 있습니다. 샤넬은 나라별 가격 차이를 5% 안쪽으로 유지하는 정책을 씁니다. 유럽에서 값을 올리면 한국 가격도 따라 오를 수밖에 없다는 겁니다. 하지만 이렇게 계속 가격을 올려도 '내일이면 또 오르니까 오늘 사자'는 공식은 한국에서 계속 통해왔습니다.그런데 올해 이 공식이 처음으로 흔들리기 시작했습니다. 숫자를 보겠습니다. 명품 매출 신장률이 롯데백화점은 2분기 40%에서 10월에는 15%로, 현대백화점은 41.4%에서 11.8%로 뚝 떨어졌습니다. 비싼 보석은 더 가파르게 식었습니다. 신세계백화점의 명품 주얼리 매출 증가율은 80.9%에서 20.7%로 떨어졌습니다. 물론 '아직 늘고는 있는 거잖아요'라고 할 수 있습니다. 맞습니다. 줄어든 건 아닙니다. 다만 느는 속도가 확 꺾인 겁니다.숫자만 꺾인 게 아닙니다. 최근엔 더 놀라운 일이 벌어지고 있습니다. 명품 브랜드들이 가격표를 고쳐 쓰기 시작한 겁니다. 구찌는 올여름부터 일부 제품값을 내렸습니다. '메르카토 스몰 토트백'은 445만 원에서 350만 원으로 95만 원 싸졌습니다. 주얼리 브랜드 부쉐론은 7월에 올린 일부 가격을 10월에 되돌렸습니다. 김건희 씨가 이봉관 서희건설 회장에게 받은 걸로 유명한 반클리프 아펠은 수억 원짜리 목걸이 값을 1,650만 원 낮췄습니다. 해외에서 값을 내려도 한국에선 올리던 브랜드들이 이번엔 한국 가격까지 손을 댄 겁니다.이유는 단순합니다. 명품을 사는 사람이 줄었습니다. 베인앤컴퍼니는 2022년 이후 세계 명품 소비자가 6천만~7천만 명 줄어든 걸로 추정했습니다. '명품은 가격을 내리지 않는다'는 공식에 금이 가기 시작한 겁니다.구찌, 보테가 베네타 등을 보유한 케링과 버버리 등 주요 명품 기업 CEO들이 반성문을 쓸 정도로 바다 건너 사정은 더 심각합니다.루이비통·디올이 속한 LVMH의 패션·가죽 부문은 3분기 매출이 5% 줄었습니다. 구찌의 3분기 매출도 6% 줄었습니다. 다만 LVMH는 미국과 유럽, 일본에선 매출이 양호했다고 밝혔습니다. 가장 크게 식은 중국 때문이지 걱정할 건 아니라는 겁니다.하지만 세계 명품 시장은 뒷걸음질 중입니다. 베인앤컴퍼니는 지난해 가방, 시계, 주얼리 등 세계 개인 명품 시장을 약 3,580억 유로, 우리 돈 606조 원으로 집계했습니다. 1년 전보다 2%가량 줄었고, 2년 연속 감소입니다. 구찌를 가진 케링의 주가는 2021년 8월 788유로에서 지난 16일 184유로까지 75% 넘게 빠졌습니다.지난 9월엔 파리 증시 시가총액 1위도 바뀌었습니다. 새 주인공은 립스틱과 샴푸를 파는 로레알. 명품 회사가 아닌 기업이 1위에 오른 건 2017년 이후 처음입니다. 올해 들어 로레알 주가가 5% 오르는 사이 LVMH 주가는 35% 넘게 떨어졌습니다. 2023년 포브스 세계 부자 순위 1위에 올랐던 베르나르 아르노 회장도 올해 블룸버그 억만장자 순위에서는 10위 밖으로 밀려났습니다.명품을 살 여유가 없으면 기분 전환으로 립스틱 같은 작은 사치를 산다. 이른바 립스틱 효과입니다. 독일 투자은행 베렌베르크의 분석가도 로레알이 1위에 오른 이유를 바로 이 립스틱 효과로 설명했습니다.그런데 한국에선 지갑 사정만이 이유는 아닙니다. 올해 한 명품 소비 인식 조사에서 응답자 76.8%가 '로고를 과하게 드러내는 스타일은 촌스럽다'고 답했습니다. 10명 중 6명은 '남에게 보여주기보다 스스로 만족하려고 명품을 산다'고 했습니다. 큰 로고를 드러내며 과시하는 소비보다는 자신이 만족하는 브랜드와 제품을 선택하는 소비가 확산하고 있는 겁니다.명품을 끊은 게 아니라, 사는 방법도 바뀌었습니다. 베인앤컴퍼니는 2023년 세계 중고 명품 시장 규모를 약 450억 유로로 추정했습니다. 전년보다 4~6% 커졌는데 명품 신제품 시장보다 빠른 성장세입니다.국내 중고 거래 시장도 2008년 약 4조 원에서 지난해 43조 원으로 10배 넘게 커졌습니다. 중고 명품 플랫폼 트렌비의 올해 1분기 거래액은 1년 전보다 50% 넘게 늘었고, 번개장터의 중고 명품 거래액도 지난해 30% 가까이 늘었습니다. 명품을 어디서 사느냐는 질문에 10명 중 1명은 '중고 명품 플랫폼'이라고 답했습니다. 새 제품값이 오를수록 중고 명품으로 눈을 돌리는 겁니다.전문가들은 중고 명품 시장 활성화가 명품 브랜드들의 가격 정책에도 부담으로 작용할 수 있다고 분석합니다.값을 내리지 않는 브랜드들도 살 길을 찾고 있습니다. 디올은 온라인에서 판매하는 가죽 제품 가운데 4천 유로 미만 제품의 비중을 3년 전 69%에서 올해 87%까지 높였습니다. 덜 비싼 상품으로 문턱을 낮춘 겁니다. 루이비통은 서울 청담동에 카페를 열고 립스틱과 아이섀도 등 자체 화장품 라인까지 출시했습니다. 가방을 사지 않는 손님도 브랜드를 '경험'하게 만들겠다는 전략입니다.정말 명품 오픈런은 끝난 걸까? 아직 단정하긴 이릅니다. 매출은 여전히 지난해보다 늘고 있고, 원래 그랬던 것처럼 내년 초에 가격 인상 소식을 또다시 전해 올 수도 있습니다. 다만 '올려도 산다'는 믿음이 처음으로 시험대에 오른 건 분명합니다. '그 가격을 주고 살 만한 가치가 있는 걸까?' 이제 명품 브랜드들이 답을 내놓아야 할 차례입니다.A1. 지난 5년간 핵심 제품 가격이 최대 100% 가까이 폭등하면서 소비자들의 가격 저항과 피로감이 커졌기 때문입니다. 베인앤컴퍼니 추산 2022년 이후 전 세계 명품 소비자가 6,000만~7,000만 명 감소했고, 과시적 로고 소비에 대한 반감(응답자 76.8%가 부정적 인식)까지 겹치면서 구찌·부쉐론·반클리프 아펠 등이 수요 이탈을 막기 위해 한국 판매가까지 직접 낮추는 초강수를 두게 되었습니다.A2. 소비자들은 고가의 새 가방 대신 립스틱 등 소형 사치품을 구매하는 이른바 '립스틱 효과'를 보이거나, 합리적 가격의 '중고 명품 시장'(국내외 거래액 급증세)으로 대거 이동했습니다. 이에 대응해 디올은 4,000유로 미만 가죽 제품 비중을 87%까지 확대해 진입 장벽을 낮췄으며, 루이비통은 서울 청담동 카페 오픈 및 자체 화장품 라인 출시를 통해 상대적으로 적은 비용으로 럭셔리 라이프스타일을 체험하게 하는 '경험 소비' 전략을 강화하고 있습니다.