▲ 김종철 신임 경찰청장

김종철 신임 경찰청장은 오늘(23일) "경찰은 이번 형사사법체계 개혁을 권한의 증가가 아닌 엄중한 책임의 확대로 여길 것"이라고 밝혔습니다.김 청장은 이날 서울 서대문구 경찰청에서 열린 제25대 경찰청장 취임식에서 "공정하고 유능한 수사시스템을 완비해 국민의 '물음표'를 '느낌표'로 바꾸겠다"며 이같이 말했습니다.비상계엄 사태 이후 23개월째 공석이던 경찰청장 자리를 채운 김 청장은 "새 형사사법체계를 하루빨리 안착시키고 경찰수사가 보다 신뢰받게 하겠다"며 부실·편파 수사를 막기 위한 내·외부 견제 장치를 보강하겠다고 밝혔습니다.또 인력 충원과 직급 조정으로 수사역량을 높이고, 사건 진행 과정을 더욱 투명하게 알리는 한편 절차도 신속하게 처리하겠다고 약속했습니다.중수청·공소청 등 다른 수사기관 및 공소기관과의 관계에 대해서는 "경쟁이 아닌 협력의 관계를 넓혀가며 함께 국민을 더 안전하게 지켜가겠다"고 강조했습니다.관계성 범죄에는 "특단의 대책을 마련하겠다"며 여성청소년국 신설과 예방부터 수사까지 대응 일원화를 제시했습니다.이상동기 범죄에도 과학적 분석과 공동체 협력을 통해 안전망을 구축하겠다고 했습니다.김 청장은 "범죄 피해자 보호와 권리구제를 치안활동의 제1원칙으로 삼겠다"며 "우리 경찰에겐 일상적인 업무지만, 누군가는 일생이 걸린 일이라는 마음으로 범죄 피해자의 고통을 함께하며 진심으로 대하겠다"고 말했습니다.토착비리와 기술유출, 인공지능(AI)을 악용한 부정행위 척결 의지도 밝혔습니다.특히 마약·피싱·불법사금융·사이버 도박·성착취 범죄를 끝까지 추적하고 범죄수익을 환수해 피해 회복으로 이어가겠다고 했습니다.김 청장은 "소수의 참담한 과오로 힘겹게 쌓은 신뢰가 무너지고 동료들의 마음에 멍이 들기도 했다"며 "국민의 마음을 얻기 위한 가장 단순하면서도 효과적인 길은 우리 스스로 기본과 원칙에 충실하는 것"이라고 강조했습니다.경찰 비전으로는 '함께해서 더 안전한 사회, 신뢰 위에 더 당당한 경찰'을 내세우고, 4대 목표로는 ▲ 모두가 안심하는 일상 ▲ 공정한 일류 수사 ▲ 규칙과 상식의 사회 ▲ 활력 있고 준비된 경찰 등을 제시했습니다.조직 운영과 관련해서는 탁월한 성과에 대한 포상과 악성 민원·부당한 소송에 직면한 직원 지원을 약속했습니다.현장업무 과부하의 구조적 원인을 개선하고 직원들의 건강과 공상 회복 과정도 챙기겠다고 밝혔습니다.김 청장은 취임식 이후 전국 경찰 화상회의를 열어 치안정책 방향을 공유하고 "현장에서 국민이 체감할 수 있는 정책을 속도감 있게 추진해 주기 바란다"고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)