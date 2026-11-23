▲ 더불어민주당 한병도 원내대표가 19일 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다.

한병도 민주당 원내대표가 국민의힘이 이틀 전 대구에서 연 '조작기소 특검법' 규탄 집회를 두고 "국민의힘의 뻔뻔한 길바닥 막말 정치가 도를 넘고 있다"고 비판했습니다.한 원내대표는 오늘(23일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 "국회 밖에서 아무리 자극적인 선동을 펼쳐도 내란의 책임이 사라지거나 민생 문제가 해결되지 않는다"며 이같이 말했습니다.한 원내대표는 특히 집회에서 국민의힘 정점식 원내대표가 조작기소 특검법을 '대통령의 친위 쿠데타'라고 한 데 대해 "자신들은 내란 세력을 옹호하면서 국민이 선출한 대통령에 쿠데타를 입에 담으니 그 뻔뻔함에 분노를 느낀다"고 지적했습니다.이어 "예산안 법정 처리 시한까지 10일, 정기국회 종료까지 17일밖에 남지 않았는데 국민의힘은 한가롭게 전국을 다니며 극성 지지층만을 상대로 한 텃밭 투쟁을 이어간다"면서 "이런 맹목적 정치 공세가 국익에 도움이 되나"라고 반문했습니다.한 원내대표는 "국민의힘은 최소한의 양심이 있다면 국민의 삶을 돌보는 일만은 외면하지 말라"며 "민주당은 오직 국민을 위한 입법과 예산 처리로 민생을 위한 모든 노력을 기울이겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)