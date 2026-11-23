▲ 더불어민주당 한병도 원내대표가 19일 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다.
한병도 민주당 원내대표가 국민의힘이 이틀 전 대구에서 연 '조작기소 특검법' 규탄 집회를 두고 "국민의힘의 뻔뻔한 길바닥 막말 정치가 도를 넘고 있다"고 비판했습니다.
한 원내대표는 오늘(23일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 "국회 밖에서 아무리 자극적인 선동을 펼쳐도 내란의 책임이 사라지거나 민생 문제가 해결되지 않는다"며 이같이 말했습니다.
한 원내대표는 특히 집회에서 국민의힘 정점식 원내대표가 조작기소 특검법을 '대통령의 친위 쿠데타'라고 한 데 대해 "자신들은 내란 세력을 옹호하면서 국민이 선출한 대통령에 쿠데타를 입에 담으니 그 뻔뻔함에 분노를 느낀다"고 지적했습니다.
이어 "예산안 법정 처리 시한까지 10일, 정기국회 종료까지 17일밖에 남지 않았는데 국민의힘은 한가롭게 전국을 다니며 극성 지지층만을 상대로 한 텃밭 투쟁을 이어간다"면서 "이런 맹목적 정치 공세가 국익에 도움이 되나"라고 반문했습니다.
한 원내대표는 "국민의힘은 최소한의 양심이 있다면 국민의 삶을 돌보는 일만은 외면하지 말라"며 "민주당은 오직 국민을 위한 입법과 예산 처리로 민생을 위한 모든 노력을 기울이겠다"고 덧붙였습니다.
(사진=연합뉴스)
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