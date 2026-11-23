▲ 조국혁신당 신장식 대표가 20일 국회에서 기자회견을 열고 조희대 대법원장 탄핵 추진 계획 및 민주당 등 민주진보정당 협력을 제안하고 있다.

신장식 조국혁신당 대표가 조희대 대법원장 탄핵 추진과 관련해 "제정당 공동 탄핵추진단을 만들자"고 제안했습니다.신 대표는 오늘(23일) 국회 본관 앞 천막에서 열린 현장 최고위원회의에서 "탄핵은 민주당 혼자 추진한다고 될 일이 아니다"라며 "윤석열 탄핵, 대선 때처럼 제정당과 시민사회가 온 힘을 모아야 한다"며 이같이 밝혔습니다.그러면서 "저는 오늘 부장판사, 법제처장 출신 김형연 의원을 조국혁신당 조희대 대법원장 탄핵추진단장으로 임명했다"며 "민주당도 탄핵소추 추진단을 구성하였으니, 진보당·사회민주당·기본소득당 등과 제정당 공동 추진단을 만들면 된다"고 말했습니다.신 대표는 "사법 쿠데타의 지도자급이 된 조희대 대법원장을 즉각 직무정지시켜야 한다"며 "오늘 당장이라도 공동 탄핵안을 마련하고 국회 본회의에서 의결하자"고 강조했습니다.김준형 원내대표도 "민주당 탄핵소추 추진단은 12월 중 국회 의결을 목표로 하겠다는 입장을 밝혔다. 탄핵의 시급성을 고려한다면 한가하기 짝이 없는 일정"이라며 "예산은 법정 시한 안에 처리하고, 탄핵은 탄핵대로 신속히 집행하면 된다"고 목소리를 높였습니다.그러면서 "지금 불이 났는데, 연내에 끄겠다는 소방관이 어디 있나. 즉각 탄핵해야 한다"며 "국민이 원하는 조희대 대법원장 탄핵을 하루라도 빨리 진행하자"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)