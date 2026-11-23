▲ 대형 화재 발생한 인도네시아 사탕 공장

최근 대규모 화재가 발생한 인도네시아 사탕 공장에서 시신 24구가 수습됐으나 여전히 30명 넘는 실종된 것으로 집계됐습니다.현지시간 23일 로이터·AP 통신과 CNN 인도네시아 등에 따르면 인도네시아 경찰은 21일 오후 화재가 발생한 자바섬 서부 반텐주 사탕 공장에서 시신 24구를 수습했다고 밝혔습니다.화재 초기 3명이 숨지고 36명이 실종된 것으로 확인됐으나 소방 당국이 16시간 만에 진화를 완료한 뒤 전소된 공장 안에서 시신을 잇달아 발견했습니다.다만 수습된 시신을 보관하는 운반용 가방에 한 명 이상의 신체 일부가 담겨 있을 가능성도 있어 정확한 사망자 수는 아직 파악되지 않았습니다.사탕 공장 측은 화재 당일 교대 근무를 하는 직원 300명가량이 출근해 있었다고 설명했습니다.그러면서 화재 발생 구역에 있던 65명 중 행방이 확인되지 않은 직원을 포함한 실종자 수는 37명이며 다른 4명은 치료를 받고 있다고 덧붙였습니다.그러나 CNN 인도네시아는 헨드라 쿠르니아완 반텐주 경찰청장을 인용해 실종되거나 연락이 닿지 않는 직원은 모두 50명가량이라고 전했습니다.헨드라 반텐주 경찰청장은 "(교대 근무로) 이미 퇴근했어야 할 직원들 가운데 일부가 여전히 공장에 머물고 있기도 했다"며 "(사망자나 실종자 수는) 늘거나 줄어들 수 있다"고 말했습니다.전날 수습된 시신들은 심하게 훼손돼 눈으로는 신원을 확인할 수 없는 상태였습니다.현지 경찰은 희생자 유가족으로부터 유전자 정보(DNA) 시료를 채취하고 실종자들의 소지품을 수집하고 있다며 신원을 확인하는 데 2∼3주가량 걸릴 예정이라고 설명했습니다.소방 당국은 전날 공장 건물의 붕괴 가능성 등으로 인해 중단한 실종자 수색 작업을 이날 오전 재개할 계획입니다.앞서 지난 21일 오후 5시 반텐주 세랑 지역에 있는 3층짜리 사탕 공장에서 불이 났습니다.생존자들은 공장 3층에 있던 냉각 장치에서 불이 시작됐다고 말했습니다.불이 난 공장은 1981년 설립된 인도네시아 유나이티드 패밀리푸드의 계열사 소유로 파악됐습니다.유나이티드 패밀리푸드는 인도네시아 전역에서 소비재를 생산하는 회사로 직원 5천 명을 고용하고 있습니다.인도네시아 본사와 해외지사 4곳을 통해 소비자 2억 5천만 명에게 제품을 공급하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)