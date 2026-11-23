최근 미국 증시를 강타한 인공지능주 급락이 2000년 닷컴버블 붕괴 당시와 닮은꼴이라는 진단이 나왔습니다.



한국 증시가 전형으로 보인 '미니 버블'은 터졌지만 앞으로 '더 큰 AI 거품'의 붕괴 여부는 아직 알 수 없다는 지적입니다.



월스트리트저널은 현지시간 22일 'AI 거품은 이미 터졌는가'라는 제목의 칼럼에서 각 지수와 종목의 고점 대비 하락폭을 비교하며 "최근 몇 주 AI 주식 매도세는 닷컴버블 붕괴와 놀랄 만큼 비슷하다"고 했습니다.



먼저 20일 종가 기준 S&P500 지수는 지난달 6일 기록한 사상 최고치 대비 11.6% 내려앉았습니다.



2000년 닷컴버블 당시 S&P500 지수가 고점에서 연말까지 15%가량 빠진 것에 근접한 수준입니다.



종목별로는 인텔의 하락폭은 2000년 60%에서 올해 64%로 더 컸고 오라클은 37%에서 60%, 시게이트는 37%에서 60%로 각각 확대됐습니다.



반면 엔비디아는 62%에서 48%, 마이크론은 63%에서 53%, 퀄컴은 54%에서 42%로 낙폭이 상대적으로 작았습니다.



이중 젠슨 황 퇴진으로 위기에 휩싸인 엔비디아는 지난 7거래일간 27.7% 하락했습니다.



제임스 매킨토시 월스트리트저널 칼럼니스트는 "일부는 거의 같고 일부는 더 나쁘며 일부는 더 낫다"며 이것만으로는 어느 쪽이 터진 거품인지 단정하기 어렵다고 설명했습니다.



그러면서도 데이터센터와 여기에 쓰이는 칩을 둘러싼 '미니 버블'은 이미 터졌다고 봤습니다.



마이크론은 3개월 새 4배 가까이 올랐다가 절반 넘게 떨어졌고, 반도체 업종 전반은 2배로 뛴 뒤 43% 하락했습니다.



엔비디아가 지원하는 클라우드 업체 코어위브는 지난해 상장 이후 4배 넘게 올랐다가 원점으로 돌아왔습니다.



특히 한국 증시는 '미니 버블'의 전형으로 지목됐습니다.



매킨토시 칼럼니스트는 한국 메모리 반도체주가 레버리지 개인투자자를 빨아들이며 3월 저점에서 6월 고점까지 몇 달 새 급등락했다고 짚었습니다.



다만 그는 '더 큰 거품'의 위험 요인으로 AI 투자 전반의 '순환적' 구조를 꼽았습니다.



주가 하락이 기업의 투자 축소로 이어지면 납품업체와 대출기관을 거쳐 수요가 다시 줄어드는 악순환이 생길 수 있다는 설명입니다.



데이터센터 지출 확대 기대가 꺾이면 경제도 타격을 받는다고 그는 경고했습니다.



매킨토시 칼럼니스트는 "데이터센터 관련 종목의 미니 거품이 터졌다는 것만은 확실하다"며 더 큰 AI 거품에서 바람이 빠지는 중인지는 알 수 없지만 "섬뜩할 만큼 그럴듯하다"고 결론 내렸습니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 김기현, 디자인: 나예미, 제작: 디지털뉴스부)